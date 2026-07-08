Бывший глава подводных сил Аргентины ответил за катастрофу подлодки

В ходе следствия сторона обвинения настаивала на том, что военное командование было осведомлено о технических неполадках и жалобах экипажа, но не приняло мер. Обломки субмарины были обнаружены американской компанией Ocean Infinity в ноябре 2018 года на глубине 907 метров в 597 километрах от города Комодоро-Ривадавия.