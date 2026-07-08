Бывший глава подводных сил Аргентины ответил за катастрофу подлодки

Суд аргентинской провинции Санта-Крус приговорил бывшего командующего подводными силами страны Клаудио Вильямиде к трем годам лишения свободы условно. Офицер признан виновным по делу о катастрофе дизель-электрической подводной лодки San Juan, которая затонула в 2017 году, унеся жизни 44 членов экипажа.
Судьи квалифицировали действия Вильямиде как неисполнение должностных обязанностей госслужащего, которое по неосторожности привело к гибели людей. При этом трое других фигурантов — бывший начальник по подготовке ВМС Луис Энрике Лопес Массео, бывший начальник штаба командования подводных сил Эктор Алонсо и бывший начальник отдела операций Уго Корреа — были полностью оправданы.
Субмарина вышла из порта Ушуая 8 ноября 2017 года и взяла курс на базу в Мар-дель-Плата. Связь с кораблем прервалась 15 ноября. В последнем сеансе связи экипаж докладывал о попадании воды в аккумуляторный отсек, что спровоцировало короткое замыкание и начало возгорания.
В ходе следствия сторона обвинения настаивала на том, что военное командование было осведомлено о технических неполадках и жалобах экипажа, но не приняло мер. Обломки субмарины были обнаружены американской компанией Ocean Infinity в ноябре 2018 года на глубине 907 метров в 597 километрах от города Комодоро-Ривадавия.
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