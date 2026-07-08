«Халява закончилась»: Мерц пришел к неутешительному выводу для европейских членов НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал требование администрации США к европейским союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и заявил об окончании «халявы» для Европы в военном блоке.
«Возможно, можно выразиться немного вульгарнее: “халява” для европейцев теперь просто закончилась», — заявил политик на пресс-конференции в Анкаре.
Он уверял, что сейчас европейские страны-члены альянса тратят на оборону «неприемлемо» мало. По его словам, соотношение трат 80 к 20, 80 — Америка, 20 — Европа, остальные страны НАТО — это неприемлемо, посетовал Мерц.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что блок может распасться, если все страны-члены не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону в 5% от ВВП. Он пожаловался, что это естественно расколет альянс на две или три части. Это плохо скажется на духе коллективной обороны и может стать проблемой, полагает Науседа.