«Халява закончилась»: Мерц пришел к неутешительному выводу для европейских членов НАТО

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что блок может распасться, если все страны-члены не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону в 5% от ВВП. Он пожаловался, что это естественно расколет альянс на две или три части. Это плохо скажется на духе коллективной обороны и может стать проблемой, полагает Науседа.