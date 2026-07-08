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Лидер клуба НХЛ «Чикаго» Бедард пропустит четыре месяца из-за операции на плече

В начале июля форвард получил повреждение на тренировке.

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Канадский хоккеист Коннор Бедард пропустит четыре месяца из-за перенесенной операции на плече. Об этом сообщила пресс-служба «Чикаго», за который он выступает.

В начале июля Бедард получил повреждение на тренировке.

«Сегодня утром Коннору Бедарду была успешно проведена операция по восстановлению левого плеча. Мы ожидаем, что он полностью восстановится примерно через четыре месяца», — говорится в сообщении.

Бедарду 20 лет, он был выбран «Чикаго» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим первым номером в 2023 году. В прошлом сезоне канадец набрал 75 очков (30 голов + 45 результативных передач) в 69 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В декабре 2025 года Бедард получил травму плеча и пропустил 12 игр.

«Чикаго» по итогам регулярного чемпионата занял последнее, 8-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона и не смог выйти в плей-офф.