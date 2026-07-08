Ученые выяснили, что высокий уровень сахара в крови ускоряет старение мозга

В исследовании указано, что гипергликемия повышает риск семи патологий ЦНС. Речь идет о болезнях Альцгеймера, Паркинсона, сосудистой деменции, а также об инсульте, депрессии и тревожных расстройствах. У таких пациентов чаще фиксируются сокращение объема мозговых структур и ухудшение когнитивных функций.