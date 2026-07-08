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Ученые выяснили, что высокий уровень сахара в крови ускоряет старение мозга

Анализ данных десятков тысяч добровольцев показал, что глюкоза имеет наиболее сильную корреляцию с ускоренным старением мозга.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Цзилиньского и Китайского медицинского университетов обнаружили, что повышенный уровень глюкозы в крови способствует ускоренному старению головного мозга. Материал Molecular Psychiatry перевел aif.ru.

Анализ проводился на основе данных британского биобанка UK Biobank: МРТ-снимки, анализы крови и генетическая информация десятков тысяч добровольцев. Алгоритмы машинного обучения позволили определить «возраст мозга» и сопоставить его с фактическим возрастом участников.

Глюкоза показала наиболее тесную связь с ускоренным старением нервной ткани. У людей с высоким сахаром мозг выглядел старше их биологического возраста. Статистический анализ подтвердил причинно-следственный характер этой зависимости.

В исследовании указано, что гипергликемия повышает риск семи патологий ЦНС. Речь идет о болезнях Альцгеймера, Паркинсона, сосудистой деменции, а также об инсульте, депрессии и тревожных расстройствах. У таких пациентов чаще фиксируются сокращение объема мозговых структур и ухудшение когнитивных функций.

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