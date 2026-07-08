Состоялся хоккейный матч, приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) сыграла вничью с командой Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ со счетом 8:8 в матче «Пульс победы», посвященном Дню ветеранов боевых действий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Матч при поддержке префектуры Юго-Западного округа Москвы прошел в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. В составе команды АЛХ сыграл, в частности, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Символическое вбрасывание перед матчем произвел трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«Благодарен организаторам мероприятия. И власти Москвы, и Ассоциация любительского хоккея создают новые возможности для занятий хоккеем, эффективно и успешно продвигают нашу национальную игру. Мы хорошо пообщались, обсудили ближайшие рабочие планы и совместные проекты, которые помогут совершенствованию системы любительского хоккея в России», — сказал Третьяк.
«Приятно видеть полные трибуны, а среди зрителей — Героев России, орденоносцев, ветеранов боевых действий. Это вместе с большим вниманием СМИ говорит о том, что матч актуален, востребован. Отмечу, что мы договорились о проведении в следующем сезоне Кубка префекта Юго-Западного административного округа Москвы. Надеюсь, что эта наша инициатива захватит сначала всю Москву, а затем и всю страну и даст новый импульс развитию любительского хоккея», — рассказала президент АЛХ Алина Бородаева.