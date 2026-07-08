Состоялся хоккейный матч, приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий

«Приятно видеть полные трибуны, а среди зрителей — Героев России, орденоносцев, ветеранов боевых действий. Это вместе с большим вниманием СМИ говорит о том, что матч актуален, востребован. Отмечу, что мы договорились о проведении в следующем сезоне Кубка префекта Юго-Западного административного округа Москвы. Надеюсь, что эта наша инициатива захватит сначала всю Москву, а затем и всю страну и даст новый импульс развитию любительского хоккея», — рассказала президент АЛХ Алина Бородаева.