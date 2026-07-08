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Стало известно, как Диана Шурыгина нарушила условия домашнего ареста

Шурыгиной изменили меру пресечения из-за использования телефона другого человека.

Источник: Комсомольская правда

Суд отправил блогера Диану Шурыгину в СИЗО по делу о порнографии из-за использования телефона другого человека. Об этом сообщает источник KP.RU.

«Пользовалась телефоном другого человека, продолжая общаться с друзьями, несмотря на запрет», — сообщил источник.

Поле этого следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Один из знакомых также рассказал, что Шурыгиной разрешали ежедневные часовые прогулки для выгула собаки.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня суд в Москве отправил под домашний арест Шурыгину, которую правоохранители обвинили в распространении порнографии. Ей может грозить до шести лет колонии.

Кроме того, сообщалось, 27-летняя блогер перед задержанием вербовала девушек из России, вовлекая в работу в порноиндустрии.

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