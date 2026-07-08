Опрос предсказал победу Ле Пен на выборах во Франции в 2027 году

Большинство французов готовы поддержать Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года во Франции. Об этом стало известно по результатам опроса Французского института общественного мнения (IFOP).
Опрос проводился среди почти тысячи человек старше 18 лет с 7 по 8 июля. Он был проведен после оглашения Апелляционным судом Парижа решения по делу о парламентских ассистентах в отношении Ле Пен и ряда ее однопартийцев.
Отмечается, что соперниками Ле Пен будут два бывших премьер-министра Франции — лидер центристской президентской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь, а также глава Эдуар Филипп, входящий в президентскую коалицию партии «Горизонты».
Согласно опросу, рассматривается два сценария, где президентскую коалицию представляет один из двух кандидатов-центристов. И в обоих сценариях Ле Пен отдали предпочтение 36% опрошенных.
Ранее сайт KP.RU писал, что решение лидера партии «Национальное объединение» Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года вызвало тревогу в европейских институциях.