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Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста

Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу известную блогершу Диану Шурыгину. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения прямо в зале заседания. Теперь девушка будет находиться в следственном изоляторе.

Источник: Life.ru

Следователи добились ужесточения условий из-за нарушения правил домашнего ареста, пишет Telegram-канал SHOT. 27-летняя девушка продолжила пользоваться мобильным телефоном, хотя ей это запрещали. Судья постановил отправить Шурыгину в изолятор на 11 дней.

Блогерше грозит до шести лет лишения свободы. Следствие обвинило её в производстве и распространении порнографических материалов. Правоохранители провели обыск в квартире звезды после появления интимных видео в закрытых сообществах. Незадолго до задержания Диана планировала улететь на Бали. Партнёршу блогерши по совместным съёмкам также задержали.

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