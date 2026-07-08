Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста

Блогерше грозит до шести лет лишения свободы. Следствие обвинило её в производстве и распространении порнографических материалов. Правоохранители провели обыск в квартире звезды после появления интимных видео в закрытых сообществах. Незадолго до задержания Диана планировала улететь на Бали. Партнёршу блогерши по совместным съёмкам также задержали.