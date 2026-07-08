Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста

Следователи добились ужесточения условий из-за нарушения правил домашнего ареста, пишет Telegram-канал SHOT. 27-летняя девушка продолжила пользоваться мобильным телефоном, хотя ей это запрещали. Судья постановил отправить Шурыгину в изолятор на 11 дней.
Блогерше грозит до шести лет лишения свободы. Следствие обвинило её в производстве и распространении порнографических материалов. Правоохранители провели обыск в квартире звезды после появления интимных видео в закрытых сообществах. Незадолго до задержания Диана планировала улететь на Бали. Партнёршу блогерши по совместным съёмкам также задержали.
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