В Оренбургской области нашли останки нового вида древней рептилии

Первые следы неизвестной рептилии обнаружили в 2024 году в местонахождении Подлесный (Оренбургская область). Тогда самарским палеонтологам попались два зуба и часть нижней челюсти. Уже в следующем сезоне исследователи из Палеонтологического института нашли более ценные фрагменты — хорошо сохранившуюся предчелюстную кость и часть черепа с нёбом.