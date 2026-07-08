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В Оренбургской области нашли останки нового вида древней рептилии

В Оренбургской области палеонтологи обнаружили останки нового вида древнего дромазавра — мелкой растительноядной рептилии.

Источник: Аргументы и факты

В Оренбургской области в ходе раскопок обнаружены останки нового вида древнего дромазавра, сообщили в Палеонтологическом институте имени А. А. Борисяка РАН.

Первые следы неизвестной рептилии обнаружили в 2024 году в местонахождении Подлесный (Оренбургская область). Тогда самарским палеонтологам попались два зуба и часть нижней челюсти. Уже в следующем сезоне исследователи из Палеонтологического института нашли более ценные фрагменты — хорошо сохранившуюся предчелюстную кость и часть черепа с нёбом.

Найденный материал позволил учёным выделить новый род и вид — Parasilvia alexandrae. Древняя рептилия относится к отряду дромазавров — мелких растительноядных аномодонтов из пермского периода. Длина черепа новой рептилии достигала 8 сантиметров, что делает её наиболее крупным представителем своего отряда.

Дромазавры ранее были известны в основном по находкам в Южной Африке.

Ранее ученые объяснили, почему у тираннозавров были такие маленькие лапки.