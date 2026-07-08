Ученый Алипов: синдром отмены антидепрессантов путают с рецидивом депрессии

Исследования на животных показали, что классические композиции значительно облегчают депрессивноподобное поведение и возвращают интерес к жизни. Гармоничные звуки синхронизируют нейронные колебания между слуховой корой и центром вознаграждения головного мозга, настраивая его на получение эмоционального удовольствия. При этом психолог уточнила, что терапевтический эффект напрямую зависит от личного отношения человека к прослушиваемым произведениям, поскольку раздражение или скука полностью исключают любой антидепрессивный результат.