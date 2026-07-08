Ученый Алипов: синдром отмены антидепрессантов путают с рецидивом депрессии

Синдром отмены антидепрессантов нередко ошибочно принимают за возврат депрессии, что приводит к повторному назначению препаратов и усилению физической зависимости. Об этом ученый-нейробиолог и врач учебного центра имени Бехтеревой Владимир Алипов рассказал в интервью «Газете.Ru».
Он отметил, что более половины пациентов, принимающих подобные препараты, сталкиваются с формированием физической зависимости. Ее риск напрямую связан с длительностью курса.
При постепенном снижении дозировки у человека могут возникнуть нервозность, ажитация и проблемы с концентрацией внимания, которые врачи ошибочно интерпретируют как рецидив заболевания. Такой подход формирует замкнутый круг, заставляя пациентов ошибочно считать себя хронически больными, хотя их плохое самочувствие обусловлено исключительно синдромом отмены.
Прослушивание классической музыки способствует снижению уровня гормона стресса и стимулирует восстановление клеток мозга, выступая эффективным вспомогательным средством при депрессивных и тревожных состояниях. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказала клинический психолог и методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова.
Она отметила, что ученые доказали позитивное воздействие гармоничных звуков на биохимическом уровне. Специалист подчеркнула, что этот метод не является основным и должен применяться только в комплексе с медикаментозной терапией при установленных диагнозах.
Исследования на животных показали, что классические композиции значительно облегчают депрессивноподобное поведение и возвращают интерес к жизни. Гармоничные звуки синхронизируют нейронные колебания между слуховой корой и центром вознаграждения головного мозга, настраивая его на получение эмоционального удовольствия. При этом психолог уточнила, что терапевтический эффект напрямую зависит от личного отношения человека к прослушиваемым произведениям, поскольку раздражение или скука полностью исключают любой антидепрессивный результат.
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