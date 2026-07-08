В пресс-службе Shamanа опровергли информацию о падении со сцены в Перми

В соцсетях появились кадры, на которых показано, как Shaman якобы во время выступления в Перми упал прямо на сцене. Представители артиста опровергли, что это видео было снято в Перми, и уточнили, что данные кадры трехлетней давности с концерта в Государственном Кремлевском дворце.