В МИД РФ предупредили о безответственных решениях саммита НАТО

Безответственные решения саммита НАТО могут привести к катастрофе не только сам альянс, но и весь мир. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат процитировали слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что «нет времени на раздумья».
«А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», — сказала Захарова.
Кроме того, официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила, что противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциональный и системный характер. По её словам, трещины в НАТО никуда не делись.