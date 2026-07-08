В Иране прогремели взрывы: Трамп вновь развязал войну на Ближнем Востоке

Как писал сайт KP.RU, 8 июля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре вновь стал угрожать Ирану. Так, глава Белого дома, отвечая на вопрос о перспективах перемирия с Тегераном, подчеркнул, что все кончено. По его словам, он больше не хочет иметь дело с представителями Исламской республики. При этом республиканец назвал их «кучкой лжецов». Также Трамп отметил, что режим прекращения огня окончен.