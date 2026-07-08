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В Иране прогремели взрывы: Трамп вновь развязал войну на Ближнем Востоке

В Иране прогремели взрывы, в стране работает ПВО.

Источник: Комсомольская правда

На юге Ирана в портовом городе Бендер-Аббас прогремели взрывы, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

«В Бендер-Аббасе слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 8 июля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре вновь стал угрожать Ирану. Так, глава Белого дома, отвечая на вопрос о перспективах перемирия с Тегераном, подчеркнул, что все кончено. По его словам, он больше не хочет иметь дело с представителями Исламской республики. При этом республиканец назвал их «кучкой лжецов». Также Трамп отметил, что режим прекращения огня окончен.

Кроме того, глава Белого дома не исключил, что США могут захватить иранский остров Харк. И, как утверждал политик, Иран ничего не сможет с этим поделать.

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