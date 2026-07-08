В Иране прогремели взрывы: Трамп вновь развязал войну на Ближнем Востоке

«В Бендер-Аббасе слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, 8 июля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре вновь стал угрожать Ирану. Так, глава Белого дома, отвечая на вопрос о перспективах перемирия с Тегераном, подчеркнул, что все кончено. По его словам, он больше не хочет иметь дело с представителями Исламской республики. При этом республиканец назвал их «кучкой лжецов». Также Трамп отметил, что режим прекращения огня окончен.
Кроме того, глава Белого дома не исключил, что США могут захватить иранский остров Харк. И, как утверждал политик, Иран ничего не сможет с этим поделать.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше