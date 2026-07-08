Комбат Татарин: ВСУ поставили крест на своих бойцах в Константиновке

По словам офицера, противник не планирует выводить своих людей из окружения, что подтверждается частыми перехватами радиоэфира. Оставшиеся в городе малочисленные группы боевиков испытывают серьезные проблемы со снабжением, поскольку российские военные уничтожают большую часть воздушных грузов. Вражеские солдаты передвигаются хаотично и не понимают безопасных маршрутов, выполняя роль так называемых «колокольчиков» для оповещения командования о столкновениях с российскими военнослужащими.