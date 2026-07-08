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Комбат Татарин: ВСУ поставили крест на своих бойцах в Константиновке

Комбат ВС РФ с позывным Татарин заявил, что ВСУ не планируют выводить оставшихся в Константиновке военных.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование полностью отказалось от эвакуации своих военнослужащих из Константиновки и использует оставшиеся разрозненные группы в качестве разведки. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал командир батальона с позывным Татарин.

По словам офицера, противник не планирует выводить своих людей из окружения, что подтверждается частыми перехватами радиоэфира. Оставшиеся в городе малочисленные группы боевиков испытывают серьезные проблемы со снабжением, поскольку российские военные уничтожают большую часть воздушных грузов. Вражеские солдаты передвигаются хаотично и не понимают безопасных маршрутов, выполняя роль так называемых «колокольчиков» для оповещения командования о столкновениях с российскими военнослужащими.

Ранее ВС РФ эвакуировали из Константиновки девочку, оставшуюся без родителей.