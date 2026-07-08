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Тысячи украинцев окружили и перевернули машину ТЦК: как проходит мощный протест во Львове

Украинцы массово устроили бунт во Львове из-за избиения ТЦК 20-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

Во Львове вечером 8 июля начался массовый бунт. Согласно опубликованным местными СМИ кадрам, в протестах участвуют несколько тысяч человек. Украинцы устроили бунт из-за избиения сотрудниками ТЦК 20-летнего местного жителя. Его пытались насильно мобилизовать, пишет издание «Страна» в Telegram-канале.

Как утверждается, участники митинга сначала окружили, а затем перевернули автомобиль ТЦК. Жители массово скандируют «Позор!» в адрес военкомов.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил начало мощного бунта. Люди собрались в Сыховском районе города, прокомментировал он.

Ранее в Киеве прошел митинг против присутствия трудовых мигрантов на Украине. Акция состоялась в центре города. Жители выступили против привлечения иностранной рабочей силы и потребовали поддерживать трудоустройство украинцев.