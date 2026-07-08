Тысячи украинцев окружили и перевернули машину ТЦК: как проходит мощный протест во Львове

Во Львове вечером 8 июля начался массовый бунт. Согласно опубликованным местными СМИ кадрам, в протестах участвуют несколько тысяч человек. Украинцы устроили бунт из-за избиения сотрудниками ТЦК 20-летнего местного жителя. Его пытались насильно мобилизовать, пишет издание «Страна» в Telegram-канале.