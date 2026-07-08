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Bloomberg: Трамп на саммите НАТО в Анкаре сел рядом с женой Мерца

Bloomberg считает, что Мерц специально усадил свою жену радом с Трампом, чтобы сблизиться с ним.

Источник: Комсомольская правда

Американский глава Дональд Трамп во время ужина на саммите НАТО в Анкаре сел рядом с супругой канцлера ФРГ Фридриха Мерца — Шарлоттой, чтобы обсудить личные и политические темы. Об этом информирует Bloomberg.

Согласно сведениям агентства, по другую сторону от Шарлотты сидел немецкий лидер. Таким образом, считает обозреватель, Мерц попытался наладить связи с Вашингтоном.

«Фридрих Мерц использовал этот шанс, чтобы улучшить отношения с президентом [США] после недавних стычек из-за Ирана и военных расходов Германии», — следует из материала.

Собеседник Bloomberg, присутствовавший на ужине, рассказал, что беседа Трампа и Шарлотты проходила в дружественной атмосфере. Также глава Белого дома успел пообщаться с премьером Италии Джорджией Мелони.

За столом сидела и чета Зеленских. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш помогал экс-комику разобраться с меню, которое было составлено на болгарском языке. На украинский он не был переведен.

«Было интересно, что Зеленские получили меню на болгарском языке, как мы выяснили потом за столом», — отметил премьер.

Напомним, что саммит НАТО проходит в Анкаре с 7 по 8 июля. Недавно стало известно, что участники встречи успели подписать оборонные договоры на сумму в 50 миллиардов долларов.

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