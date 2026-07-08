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В Волгоградской области открылся международный молодежный форум

Первый молодежный форум «Волга» начался в Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: "Российская газета"

Первый молодежный форум «Волга» начался в Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Среднеахтубинском районе до 12 июля пройдут разнообразные мероприятия для 300 участников из 17 регионов России и Кыргызстана. Всего организаторы получили более 3500 заявок.

«Проведение молодежного форума именно здесь, в Волгоградской области, глубоко символично — эта земля помнит великий подвиг наших предков и всегда будет примером несгибаемой воли, мужества и любви к Родине, — сказала заместитель губернатора Волгоградской области Лариса Савина. — Форум “Волга” — это уникальная образовательная площадка для того, чтобы раскрыть свой потенциал, получить новые знания, найти единомышленников».

Ребят ждет работа над патриотическими, творческими и экологическими проектами, лучшие из которых получат гранта на реализацию. Подготовлена и культурная программа с посещением музея и Мамаева кургана.

Кроме того, молодые люди смогу освоить военно-прикладные дисциплины, попробовать себя в военно-спортивных играх. Так, инструкторы проведут мастер-классы по управлению БПЛА, тактической медицине, инженерной и огневой подготовке, организации связи. Участники также смогут сыграть в лазертаг, их ждет ночной тактический квест.

Кроме того, программа включает фиджитал-соревнования, творческие мастерские, поэтические вечера, донорские акции, лекции, практикумы, встречи с экспертами. Перед гостями выступят эксперты в области СМИ, патриотического воспитания, добровольчества, экологии, спорта, специалисты по социальному проектированию.

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