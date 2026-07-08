Где в Москве бесплатно пройти чекап нового поколения: поликлиника, МФЦ или центр долголетия

Татьяна Беляева предлагает пациентке пройти к современному диагностическому комплексу. Он похож на платформу, на которую нужно встать как на напольные весы. На экране вводишь свои данные о здоровье, номер полиса ОМС, указываешь, есть ли жалобы и выявленные заболевания. Например, гипертония, проблемы с желудочно-кишечным трактом или сердцем, недуги со стороны центральной нервной системы. Аппарат считает рост и вес. А положив руки на металлические поверхности на панели, через считаные минуты можно увидеть проведенный искусственным интеллектом анализ. Тот разложит «по полочкам» все показатели: индекс массы тела, его костный, мышечный и жировой состав, определит водный баланс и укажет на возможные проблемы со здоровьем. Все полученные сведения лягут в основу понятных графиков и диаграмм. На каждой указаны допустимые нормы и возможные отклонения от них. Так, при хорошем среднем балле общего состояния здоровья система все же советует Наталье Володиной изменить рацион питания, сделав ставку на свежие ягоды, овощи и фрукты, и отказаться при этом от соленых и копченых продуктов. Среди других рекомендаций — увеличить физнагрузку, больше гулять.