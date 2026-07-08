Где в Москве бесплатно пройти чекап нового поколения: поликлиника, МФЦ или центр долголетия

В столице запустили новый «Московский чекап». 8 июля «Вечерняя Москва» побывала в центре госуслуг на севере города и в поликлинике в центре и выяснила, как организована проверка здоровья.
Путь к здоровью начинается не у врача, а до приема у специалиста. Буквально у человека дома, а на помощь приходят передовые цифровые технологии. Как они помогут приумножить здоровье и добавить несколько лет жизни? Москва переходит от реактивной модели медицины — когда человек лечит уже возникшее заболевание — к проактивной, где город помогает человеку сохранить здоровье и качество жизни как можно дольше. Столица внедряет чекапы, то есть системы проверок, нового поколения, чтобы каждый мог понимать свое состояние здоровья и принимать осознанные решения.
«Вечерняя Москва» побывала в филиале городской поликлиники № 5 на улице Большая Бронная и в центре госуслуг Савеловского района на Нижней Масловке. Корреспонденты оценили удобство и простоту предлагаемого исследования. Занимает оно считаные минуты, а полученные данные можно использовать как рекомендации по коррекции собственного образа жизни.
Такой чекап может стать основой для профилактики и предотвращения возможных рисков. А значит, и повлиять на качество жизни.
Сегодня город внедряет комплексную диагностику (чекап) нового поколения, чтобы каждый знал о своем состоянии здоровья и принимал осознанные решения. Пройти комплексную диагностику можно не только в поликлиниках, но и в центрах московского долголетия и в «Уголках здоровья» центров госуслуг «Мои документы». Пройти проверку своего состояния и выявить факторы риска можно за считаные минуты.
Ученые и исследователи во всем мире все чаще приходят к выводу, что старение зависит от самого человека: от его приверженности к заботе о здоровье, прохождению профилактических чекапов, влияния образа жизни и привычек. Генетика играет роль, но она задает лишь рамки — реальные различия в скорости старения определяются тем, как мы живем. Это результат решений, привычек и среды.
— У каждого человека есть свои факторы риска, и чем раньше их выявить, тем проще повлиять на них, минимизировать, тем самым продлив себе годы жизни, — говорит врач общей практики городской поликлиники № 5 Татьяна Беляева.
Город предлагает пройти «Московский чекап». Это новый подход к диспансеризации, которая становится более персонализированной. В фокусе внимания — активные горожане, не имеющие выявленных хронических заболеваний и заинтересованные в вопросе сохранения здоровья. Среди таких пациентов — 48-летняя москвичка Наталья Володина, оператор платных услуг.
Большая часть ее рабочего дня проходит у экрана компьютера.
— Решила проверить себя, до настоящего момента ни разу не проводила комплексное обследование организма, — поделилась она. — Чувствую себя прекрасно, особых жалоб нет.
Татьяна Беляева предлагает пациентке пройти к современному диагностическому комплексу. Он похож на платформу, на которую нужно встать как на напольные весы. На экране вводишь свои данные о здоровье, номер полиса ОМС, указываешь, есть ли жалобы и выявленные заболевания. Например, гипертония, проблемы с желудочно-кишечным трактом или сердцем, недуги со стороны центральной нервной системы. Аппарат считает рост и вес. А положив руки на металлические поверхности на панели, через считаные минуты можно увидеть проведенный искусственным интеллектом анализ. Тот разложит «по полочкам» все показатели: индекс массы тела, его костный, мышечный и жировой состав, определит водный баланс и укажет на возможные проблемы со здоровьем. Все полученные сведения лягут в основу понятных графиков и диаграмм. На каждой указаны допустимые нормы и возможные отклонения от них. Так, при хорошем среднем балле общего состояния здоровья система все же советует Наталье Володиной изменить рацион питания, сделав ставку на свежие ягоды, овощи и фрукты, и отказаться при этом от соленых и копченых продуктов. Среди других рекомендаций — увеличить физнагрузку, больше гулять.
Другая пациентка — Наталья Белугина — уже оказалась знакома с такой системой проверки. 53-летняя администратор отмечает: рекомендации, которые выдал современный диагностический комплекс, уже применяет на практике.
— Сидячий образ жизни сказывается, — уверена она. — И среди главных советов прозвучали смена рациона питания и дополнительная физическая активность. Я стала больше гулять, отказалась от фастфуда. Наладился сон, стало больше сил. Чувствую себя лучше. Москвичка решила проверять себя таким образом раз в месяц. Диагностический комплекс оценит наметившуюся динамику, скорректирует рекомендации, отправив их в ЕМИАС или распечатав тут же на принтере.
— А еще диагностический комплекс укажет реальный биологический возраст пациента, — поясняет Татьяна Беляева. — Если он совпадает с возрастом по паспорту или меньше его, то хорошо.
А вот если он окажется на пять лет больше, то стоит задуматься о прохождении допобследований и понять источник проблем, выявить факторы старения. К последним, к слову, относятся вредные привычки, малоподвижный образ жизни, склонность к перееданию, постоянный стресс.
— И с каждым фактором можно превентивно работать, корректировать образ жизни, — подчеркивает Татьяна Беляева.
Зайти и проверить свой баланс можно не только в городских поликлиниках, установивших подобные диагностические комплексы. Теперь они пользуются популярностью и у посетителей центров госуслуг «Мои документы». «Вечерняя Москва» заглянула в такой офис в САО.
— Удобно же! — говорит москвич Данила Бирюков.
Молодой человек пришел оформить документы и ждал, когда на табло появится номер его талончика.
— А пока ждал, решил проверить свое состояние здоровья, — сказал он. — Стараюсь следить за собой.
Через пять минут тестирования принтер выдает рекомендации по питанию. А в ЕМИАС приходят не только полученные с диагностического комплекса сведения, но и полезные рецепты на каждый день.
— Мы подсказываем, что и как заполнить. Но такие советы чаще всего нужны для пожилых горожан, а молодые быстро справляются сами, — говорит замруководителя по развитию искреннего сервиса центра госуслуг «Савеловский» Мария Ралович, подчеркивая, что все больше людей пользуются новинкой.
— Москва многое делает для того, чтобы горожане дольше и лучше жили, — говорит посетительница центра госуслуг «Мои документы» Ирина Ривкина.
В городе все есть: продвинутая медицина, повсеместные культурные события, доступный спорт, образование для всех возрастов, поддержка ментального здоровья, фестивали, парки, зеленые пространства, благоустроенные территории.
Все это напрямую влияет на продолжительность и качество жизни.
СЕРВИС.
Пройти комплексную диагностику теперь можно в поликлиниках, центрах московского долголетия и в «Уголках здоровья» центров «Мои документы».
— Достаточно заполнить анкеты в системе ЕМИАС, ответив на ряд вопросов о своем самочувствии, состоянии здоровья и указав имеющиеся жалобы, — рассказала фельдшер Ольга Хасянова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Москва — продвинутый город, а ее жители — уверенные цифровые пользователи. Мы запускаем программу «Московский чекап» практически в онлайн-формате. Посещать медучреждения нужно, если необходимо общение с врачом. Остальное можно делать в дистанционном и телемедицинском форматах. Чекап начинается дома с заполнения анкет. Система, анализируя ответы, визиты к врачам, предложит тесты и определит биологический возраст пациента.
ЦИТАТА.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:
На заполнение анкет и прохождение самого обследования уйдут считаные минуты. Полученные данные можно распечатать, отправить себе на почту или ознакомиться с ними в ЕМИАС.
КСТАТИ.
Ожидаемая продолжительность жизни в Москве уже составляет 80 лет — это на семь лет больше, чем в среднем по другим регионам страны. Столица делает ставку на современные технологии, цифровые сервисы, благоприятную, человекоцентричную среду, в которой удобно каждому.