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Глава МИД Польши призвал Киев сдерживать эмоции из-за зависимости от Запада

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Украине сдерживать эмоции и указал на ее зависимость от западной помощи. Его слова в среду, 8 июля, приводит агентство Wprost.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Украине сдерживать эмоции и указал на ее зависимость от западной помощи. Его слова в среду, 8 июля, приводит агентство Wprost.

— Мне кажется, лучше было бы сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в западной поддержке, а Польша уже многое для нее сделала, — сказал Сикорский.

Заявление прозвучало на фоне слов главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* о якобы подготовке в Польше к «необдуманным шагам, ведущим к эскалации». Глава польского МИД отметил, что обсудил заявления Буданова с украинским коллегой Андреем Сибигой, говорится в сообщении.

Прибытие главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в Польшу — это очередная провокация со стороны Киева. С таким заявлением в воскресенье, 7 июня, выступил бывший премьер-министр страны Лешек Миллер.

До этого депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН**-УПА*** во время дебатов по Украине.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в России террористическая организация.

***Запрещенная в России экстремистская организация.