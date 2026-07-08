Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Украине сдерживать эмоции и указал на ее зависимость от западной помощи. Его слова в среду, 8 июля, приводит агентство Wprost.
— Мне кажется, лучше было бы сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в западной поддержке, а Польша уже многое для нее сделала, — сказал Сикорский.
Заявление прозвучало на фоне слов главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* о якобы подготовке в Польше к «необдуманным шагам, ведущим к эскалации». Глава польского МИД отметил, что обсудил заявления Буданова с украинским коллегой Андреем Сибигой, говорится в сообщении.
Прибытие главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в Польшу — это очередная провокация со стороны Киева. С таким заявлением в воскресенье, 7 июня, выступил бывший премьер-министр страны Лешек Миллер.
До этого депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН**-УПА*** во время дебатов по Украине.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
**Запрещенная в России террористическая организация.
***Запрещенная в России экстремистская организация.