Наказание за обрезание: калининградец получил срок за переделку охотничьего ружья

В Калининграде вынесен приговор по уголовному делу о незаконной переделке оружия. Об этом в среду, 8 июля, сообщает региональная прокуратура.
Как установлено в суде, 1 августа 2025 года в квартире по улице Маршала Новикова 44-летний мужчина сделал из охотничьего ружья 16 калибра обрез, чтобы носить скрытно. При этом оружие сохранило свою поражающую способность.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконная переделка огнестрельного оружия и его основных частей»). Оказалось, что у него фигуранта уже был приговор по другому уголовному делу, срок наказания по которому он не отбыл полностью.
С учётом этого обстоятельства суд назначил ему лишение свободы на срок 2 года и 7 месяцев в колонии общего режима, Он также должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.
У калининградцев забрали 272 боеприпаса, 10 единиц огнестрельного оружия и более 800 граммов взрывчатых веществ, которые они хранили незаконно.