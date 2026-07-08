Наказание за обрезание: калининградец получил срок за переделку охотничьего ружья

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконная переделка огнестрельного оружия и его основных частей»). Оказалось, что у него фигуранта уже был приговор по другому уголовному делу, срок наказания по которому он не отбыл полностью.