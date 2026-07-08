AFP: Павла Дурова вновь допросили в Париже

24 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции, однако с 10 июля 2025 года условия контроля были смягчены.