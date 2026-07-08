Толпа против военкомов: во Львове перевернули автомобиль ТЦК

На фоне острой нехватки личного состава сотрудники ТЦК усилили рейды в общественных местах. Мужчины, стремясь избежать отправки в зону боевых действий, предпринимают попытки покинуть страну, нередко сопряженные с риском для жизни. При этом все чаще фиксируются случаи открытого противостояния граждан с представителями военкоматов.