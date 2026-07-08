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Толпа против военкомов: во Львове перевернули автомобиль ТЦК

На западе Украины, во Львове, произошел масштабный конфликт между местными жителями и сотрудниками территориальных центров комплектования.

На западе Украины, во Львове, произошел масштабный конфликт между местными жителями и сотрудниками территориальных центров комплектования. Как сообщает издание «Страна», поводом для стихийного протеста послужил случай насильственной мобилизации мужчины.

В Telegram-канале издания опубликованы кадры, на которых видно, как большая группа людей окружила автомобиль ТЦК. Участники акции раскачивали машину и пытались разбить стекла. Толпа скандировала «Позор». В итоге автомобиль был перевернут, что вызвало аплодисменты собравшихся.

О беспорядках во Львове пишут и другие украинские средства массовой информации.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Власти стремятся максимально ограничить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В социальных сетях страны регулярно появляются видео насильственного задержания граждан и конфликтов с военкомами.

На фоне острой нехватки личного состава сотрудники ТЦК усилили рейды в общественных местах. Мужчины, стремясь избежать отправки в зону боевых действий, предпринимают попытки покинуть страну, нередко сопряженные с риском для жизни. При этом все чаще фиксируются случаи открытого противостояния граждан с представителями военкоматов.

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