Клуб НХЛ «Коламбус» подписал контракт с российским вратарем Ивановым

Иванову 22 года, он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 138-м номером. В прошлом сезоне голкипер выступал за петербургский СКА, сыграв 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он одержал 13 побед, отразил 92,8% бросков и пропускал в среднем 2,50 гола за игру. В плей-офф на его счету 2 встречи, 93,8% отраженных бросков и 1,52 пропущенной шайбы.