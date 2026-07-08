Клуб НХЛ «Коламбус» подписал контракт с российским вратарем Ивановым

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» подписал контракт с российским вратарем Сергеем Ивановым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение с игроком рассчитано на два года, однако следующий сезон он проведет в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Иванову 22 года, он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 138-м номером. В прошлом сезоне голкипер выступал за петербургский СКА, сыграв 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он одержал 13 побед, отразил 92,8% бросков и пропускал в среднем 2,50 гола за игру. В плей-офф на его счету 2 встречи, 93,8% отраженных бросков и 1,52 пропущенной шайбы.
В прошлом сезоне «Коламбус» занял 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона и не смог выйти в плей-офф. В составе команды выступали несколько россиян: защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. В нынешнее межсезонье ее пополнил форвард Валерий Ничушкин, которого обменяли из «Колорадо».