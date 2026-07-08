Во Львове начался масштабный бунт против ТЦК из-за мобилизации

Во Львове начался массовый бунт против территориальных центров комплектования из-за насильственной мобилизации жителя Украины, информирует «Страна.ua».
«Во Львове масштабный бунт против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины, сообщают местные паблики. Большое количество людей окружило автомобиль ТЦК, его раскачивают и пытаются разбить», — говорится в сообщении.
В Сети появились соответствующие кадры.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».