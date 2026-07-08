В Москве наградили 60 победителей конкурса «Это у нас семейное», вот что они получили

В Москве наградили семьи, победившие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». 60 семей из разных регионов РФ получили по пять миллионов рублей, пишет РИА Новости.
Каждый из 89 регионов страны выдвинул на конкурс свои лучшие семьи, всего конкурс объединил 726 тысяч участников. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, они представляют не только регионы.
«Поскольку семьи наши многодетные, многопоколенные — они еще представляют 82 государства мира. И это еще раз подчеркивает, что конкурс вышел за пределы нашей страны», — сказал она на церемонии награждения, которая прошла в Зелёном театре ВДНХ.
Призовые сертификаты победители смогут потратить на улучшение жилищных условий — покупку дома или квартиры, либо на ипотеку. Все 328 семей-финалистов смогут отправиться в семейные путешествия, а победители открытого голосования за лучший костюм смогут создать коллекцию одежды вместе с лучшими дизайнерами РФ.
Тем временем в День семьи, любви и верности россияне рассказали KP.RU, что для них самое важное в семейной жизни. Оказалось, что 67% опрошенных считают доверие и понимание главным в семье.
Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести понятие «семейное кино»: что это значит.