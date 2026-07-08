В Москве наградили 60 победителей конкурса «Это у нас семейное», вот что они получили

«Поскольку семьи наши многодетные, многопоколенные — они еще представляют 82 государства мира. И это еще раз подчеркивает, что конкурс вышел за пределы нашей страны», — сказал она на церемонии награждения, которая прошла в Зелёном театре ВДНХ.