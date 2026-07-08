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Дурова вызвали на четвертый допрос во Франции: чем все закончилось

AFP: Дурова вновь шесть часов допрашивали во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уже в четвертый раз задержали во Франции. Он снова прибыл на допрос в рамках начатого в 2024 году расследования против него. О действиях правоохранителей в Париже пишет агентство AFP.

Утверждается, что Павла Дурова допрашивали более шести часов. Он прибыл на место к 10 утра. Чем все закончилось, не уточняется. Сторона защиты намерена и дальше добиваться справедливого решения в рамках этого дела.

«Против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений», — подчеркнули адвокаты.

В конце августа 2024 года предпринимателя задержали французские спецслужбы. Его остановили в аэропорту Парижа. Павла Дурова задержали за отказ сотрудничать со спецслужбами Франции. Ему предъявили десятки обвинений.

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