Дурова вызвали на четвертый допрос во Франции: чем все закончилось

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уже в четвертый раз задержали во Франции. Он снова прибыл на допрос в рамках начатого в 2024 году расследования против него. О действиях правоохранителей в Париже пишет агентство AFP.
Утверждается, что Павла Дурова допрашивали более шести часов. Он прибыл на место к 10 утра. Чем все закончилось, не уточняется. Сторона защиты намерена и дальше добиваться справедливого решения в рамках этого дела.
«Против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений», — подчеркнули адвокаты.
В конце августа 2024 года предпринимателя задержали французские спецслужбы. Его остановили в аэропорту Парижа. Павла Дурова задержали за отказ сотрудничать со спецслужбами Франции. Ему предъявили десятки обвинений.