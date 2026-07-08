Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метеоролог Позднякова: к выходным, 11 и 12 июля в Москву придут дожди

Синоптик рассказала о переменах погоды в столице.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о предстоящей перемене погоды. На выходных 11 и 12 июля в столице ожидаются дожди. А вот воздух в эти даты прогреется до +26 градусов.

Но никаких экстремальных перепадов температуры и резких погодных колебаний не будет. К выходным произойдет слияние западного циклона, который сформируется над Каспием. Он выйдет на Среднюю Волгу, а затем двинется дальше. В субботу и воскресенье центральная часть страны окажется под влиянием объединенных циклонов.

Над Москвой эпицентр циклона будет к понедельнику, 13 июля. Но до этого в столице пройдут дожди.

— Ожидается, что в выходные окажется дождливая погода, но сильных дождей мы не ждем, — отметила синоптик в беседе с aif.ru.

В ночные часы воздух прогреется до +16…+18 градусов, а днем — +24…+26 градусов. Ветер будет преобладать восточный.

Самым теплым днем на текущей неделе станет пятница, 10 июля, пишет RT.

— В Москве ожидается температура +24…+26 °С, а по региону — +21…+26 °С. Не исключено и развитие грозовой деятельности на фоне прогретого воздуха, — говорит синоптик.

Тем временем, автомобилистам посоветовали при ухудшении погодны условий значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также в МЧС напомнили о запрете укрываться от грозы под деревьями, пишет 360.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше