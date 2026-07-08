Метеоролог Позднякова: к выходным, 11 и 12 июля в Москву придут дожди

Но никаких экстремальных перепадов температуры и резких погодных колебаний не будет. К выходным произойдет слияние западного циклона, который сформируется над Каспием. Он выйдет на Среднюю Волгу, а затем двинется дальше. В субботу и воскресенье центральная часть страны окажется под влиянием объединенных циклонов.