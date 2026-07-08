Метеоролог Позднякова: к выходным, 11 и 12 июля в Москву придут дожди

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о предстоящей перемене погоды. На выходных 11 и 12 июля в столице ожидаются дожди. А вот воздух в эти даты прогреется до +26 градусов.
Но никаких экстремальных перепадов температуры и резких погодных колебаний не будет. К выходным произойдет слияние западного циклона, который сформируется над Каспием. Он выйдет на Среднюю Волгу, а затем двинется дальше. В субботу и воскресенье центральная часть страны окажется под влиянием объединенных циклонов.
Над Москвой эпицентр циклона будет к понедельнику, 13 июля. Но до этого в столице пройдут дожди.
— Ожидается, что в выходные окажется дождливая погода, но сильных дождей мы не ждем, — отметила синоптик в беседе с aif.ru.
В ночные часы воздух прогреется до +16…+18 градусов, а днем — +24…+26 градусов. Ветер будет преобладать восточный.
Самым теплым днем на текущей неделе станет пятница, 10 июля, пишет RT.
— В Москве ожидается температура +24…+26 °С, а по региону — +21…+26 °С. Не исключено и развитие грозовой деятельности на фоне прогретого воздуха, — говорит синоптик.
Тем временем, автомобилистам посоветовали при ухудшении погодны условий значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также в МЧС напомнили о запрете укрываться от грозы под деревьями, пишет 360.ru.