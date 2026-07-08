На конкурсе «Это у нас семейное» 60 семей выиграли 5 млн рублей

«Поддержка государства очень велика. Например, мы проживаем в небольшом домике — у нас одна большая комната на всех. И сейчас, получив эти 5 млн рублей, мы понимаем, что у нас будет больше возможностей для уютного и комфортного жилья. У нас будет гораздо больше места, чтобы к нам приходили родственники», — рассказала представительница семьи Кожевниковых-Обуховых из Марий Эл, ставшей одной из семей-победительниц на конкурсе.