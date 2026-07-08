На конкурсе «Это у нас семейное» 60 семей выиграли 5 млн рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сертификаты на 5 млн рублей для благоустройства жилищных условий выиграли 60 семей по итогам конкурса «Это у нас семейное». Церемония награждения состоялась в Зеленом театре парка ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.
«Поддержка государства очень велика. Например, мы проживаем в небольшом домике — у нас одна большая комната на всех. И сейчас, получив эти 5 млн рублей, мы понимаем, что у нас будет больше возможностей для уютного и комфортного жилья. У нас будет гораздо больше места, чтобы к нам приходили родственники», — рассказала представительница семьи Кожевниковых-Обуховых из Марий Эл, ставшей одной из семей-победительниц на конкурсе.
На протяжении всего конкурса, семьи выполняли задания — снимали видео, готовили, танцевали, придумывали девизы. Семья из Марий Эл признается, что в одном из заданий нужно было построить дом. Они воплощали свою мечту — жилище, где много комнат и очень светло. По их словам, победить семье помогла сплоченность.
Семья Овечко из Ставропольского края сами сшили костюмы для церемонии награждения победителей. Им также удалось получить сертификат на благоустройство дома. Бабушка из семьи Овечко призналась, что их секрет семейного счастья во внимании друг другу.
«Раздается звонок в калитку, дверь открывается и заходит внук. Это счастье, когда ты не одинок. Внуки все время звонят и спрашивают, можно ли прийти в гости. Это счастье, когда дети к тебе тянутся» — рассказала она.