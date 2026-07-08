Экс-тренер Тедеев ответил, кто из игроков РПЛ впечатлил его на ЧМ

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и защитник «Зенита» Дуглас Сантос впечатлили бывшего тренера тольяттинского «Акрона» Заура Тедеева своей игрой на чемпионате мира по футболу. Об этом он рассказал в беседе с championat.com.
Тренер подчеркнул, что Сантос является игроком стартового состава сборной Бразилии, что стало большим успехом для «Зенита».
Специалист также похвалил нападающего «Акрона» Беншимола Жилсона.
«Я в первую очередь переживал за Беншимола, потому что он играл у меня. Жилсон большой молодец, как и вся сборная Кабо-Верде», — сказал Тедеев.
Ранее эксперт Александр Мостовой назвал сборную Испании фаворитом в матче с Бельгией на ЧМ.
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