Times: военная система ИИ Maven будет использоваться НАТО для отслеживания ВС РФ

Как узнала газета The Times, военная система искусственного интеллекта Maven от Palantir будет использоваться странами НАТО для отслеживания передвижений ВС РФ. Это касается расположения войск на восточном фланге альянса, уточняет автор.
В материале сказано, что блок якобы будет фиксировать передвижения армии и реагировать на изменения. Система сможет считать, если военные подойдут ближе к границе, чем располагались изначально, пишет газета.
«Maven будет… передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», — говорится в статье.
Лидеры НАТО в итоговой декларации саммита написали, что РФ якобы представляет собой «долгосрочную угрозу» для Евроатлантического сообщества. Страны альянса подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне.