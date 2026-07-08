Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: военная система ИИ Maven будет использоваться НАТО для отслеживания ВС РФ

Система ИИ Maven будет показывать расположение войск ВС РФ на восточном фланге НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Как узнала газета The Times, военная система искусственного интеллекта Maven от Palantir будет использоваться странами НАТО для отслеживания передвижений ВС РФ. Это касается расположения войск на восточном фланге альянса, уточняет автор.

В материале сказано, что блок якобы будет фиксировать передвижения армии и реагировать на изменения. Система сможет считать, если военные подойдут ближе к границе, чем располагались изначально, пишет газета.

«Maven будет… передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», — говорится в статье.

Лидеры НАТО в итоговой декларации саммита написали, что РФ якобы представляет собой «долгосрочную угрозу» для Евроатлантического сообщества. Страны альянса подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше