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Эндокринолог Кузнецова назвала неочевидную причину скачков давления

Эндокринолог Анна Кузнецова заявила, что скачки давления могут говорить о дефиците витамина D.

Источник: Аргументы и факты

Систематические скачки артериального давления и учащенный пульс могут свидетельствовать о дефиците витамина D в организме человека. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова.

Специалист объяснила подобное состояние нарушением липидного обмена и прямым влиянием на сосудистый тонус.

Научные исследования подтверждают связь нехватки данного витамина с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии. Медицинские наблюдения также показывают, что жалобы на частое сердцебиение значительно чаще возникают у пациентов с низким уровнем этого важного вещества.

Ранее диетолог Ольга Кондратенко дала советы для защиты от инфаркта и инсульта летом.