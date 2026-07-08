Эндокринолог Кузнецова назвала неочевидную причину скачков давления

Научные исследования подтверждают связь нехватки данного витамина с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии. Медицинские наблюдения также показывают, что жалобы на частое сердцебиение значительно чаще возникают у пациентов с низким уровнем этого важного вещества.