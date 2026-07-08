Эндокринолог Кузнецова назвала неочевидную причину скачков давления

Систематические скачки артериального давления и учащенный пульс могут свидетельствовать о дефиците витамина D в организме человека. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова.
Специалист объяснила подобное состояние нарушением липидного обмена и прямым влиянием на сосудистый тонус.
Научные исследования подтверждают связь нехватки данного витамина с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии. Медицинские наблюдения также показывают, что жалобы на частое сердцебиение значительно чаще возникают у пациентов с низким уровнем этого важного вещества.
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