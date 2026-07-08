Москвич пожаловался в Конституционный суд на правила отсрочки от армии

Речь идёт о студенте ГИТИСа Данииле Маракулине, который получил повестку в армию, когда пришёл в военкомат, чтобы оформить отсрочку от призыва на время обучения в вузе. Молодой человек поступил в вуз через год после окончания школы, что и стало поводом для принятия военкоматом такого решения. В то же время Маракулин считает такой порядок дискриминационным. Свою позицию москвич аргументирует тем, что не скрывался от призыва и пытался оформить прохождение альтернативной гражданской службы, сказано в публикации.