Москвич пожаловался в Конституционный суд на правила отсрочки от армии

Студент из Москвы дошёл до Конституционного суда РФ, пытаясь оспорить нормы закона о воинской службе в части, касающейся отсрочки от призыва в армию. Историю рассказывает издание «Ъ».
Речь идёт о студенте ГИТИСа Данииле Маракулине, который получил повестку в армию, когда пришёл в военкомат, чтобы оформить отсрочку от призыва на время обучения в вузе. Молодой человек поступил в вуз через год после окончания школы, что и стало поводом для принятия военкоматом такого решения. В то же время Маракулин считает такой порядок дискриминационным. Свою позицию москвич аргументирует тем, что не скрывался от призыва и пытался оформить прохождение альтернативной гражданской службы, сказано в публикации.
КС принял жалобу москвича к рассмотрению.
Напомним, в 2026 году призыв на срочную военную службу проходит по-новому. Ответы на главные вопросы об этом здесь на KP.RU.
В 2026 году россиян в возрасте от 18 до 30 лет помимо весеннего призыва, как обычно, ждет еще и осенний. О сроках его проведения, а также о том, кто именно будет интересен военкомам, — в материале «Комсомолки».