В США за время ЧМ по футболу перехватили вблизи спортивных объектов свыше 600 БПЛА

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Власти США с начала чемпионата мира по футболу перехватили более 600 беспилотных летательных аппаратов, запущенных вблизи стадионов и других спортивных объектов. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани.
Он отметил, что в общей сложности американские власти засекли в бесполетных зонах вокруг стадионов и мест скопления болельщиков 1 487 дронов. Правоохранители установили личность 759 операторов этих БПЛА, выписали 310 штрафов и произвели 13 задержаний.
Ранее Управление гражданской авиации США сообщало, что бесполетные зоны будут действовать вокруг 23 стадионов и других объектов, на которых запланировано проведение матчей и иных мероприятий чемпионата мира по футболу. За нарушение установленных запретов гражданам грозят штрафы в размере $75−100 тыс., а также конфискация дронов.