В США за время ЧМ по футболу перехватили вблизи спортивных объектов свыше 600 БПЛА

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Власти США с начала чемпионата мира по футболу перехватили более 600 беспилотных летательных аппаратов, запущенных вблизи стадионов и других спортивных объектов. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани.