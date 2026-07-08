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В США за время ЧМ по футболу перехватили вблизи спортивных объектов свыше 600 БПЛА

В общей сложности засекли в бесполетных зонах вокруг стадионов и мест скопления болельщиков 1 487 дронов, отметил директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани.

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Власти США с начала чемпионата мира по футболу перехватили более 600 беспилотных летательных аппаратов, запущенных вблизи стадионов и других спортивных объектов. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани.

«Министерство внутренней безопасности и ФБР с начала турнира конфисковали более 600 дронов в целях поддержания безопасности игроков, официальных лиц и болельщиков на стадионах и в фан-зонах», — заявил Джулиани, добавив, что точное число изъятых к настоящему моменту БПЛА составляет 646.

Он отметил, что в общей сложности американские власти засекли в бесполетных зонах вокруг стадионов и мест скопления болельщиков 1 487 дронов. Правоохранители установили личность 759 операторов этих БПЛА, выписали 310 штрафов и произвели 13 задержаний.

Ранее Управление гражданской авиации США сообщало, что бесполетные зоны будут действовать вокруг 23 стадионов и других объектов, на которых запланировано проведение матчей и иных мероприятий чемпионата мира по футболу. За нарушение установленных запретов гражданам грозят штрафы в размере $75−100 тыс., а также конфискация дронов.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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