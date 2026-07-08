МВД с 2000 года подготовило 2,7 тыс. кандидатов для участия в миссиях ООН

ООН, 8 июля. /ТАСС/. МВД России с 2000 года подготовило более 2,7 тыс. высококвалифицированных российских и зарубежных кандидатов для участия в миссиях ООН и планирует в дальнейшем продолжать данную работу. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
«Миротворцы должны соответствовать самым высоким стандартам поведения и действовать профессионально и дисциплинированно во всех ситуациях, для чего требуется специальная подготовка. С 2000 года МВД России проводятся профильные курсы обучения, по итогам которых подготовлено более 2 700 высококвалифицированных российских и зарубежных кандидатов для участия в миссиях ООН. Планируем и дальше развивать эту работу», — сказал он в ходе выступления на Пятом саммите начальников полиций государств — членов ООН.
Колокольцев отметил, что укрепляя доверие и объединяя усилия, будет возможно противостоять транснациональным угрозам и повысить уровень безопасности во всем мире. Он подчеркнул, что миротворческие операции ООН рассматриваются в качестве важного инструмента укрепления международного правопорядка. «Прагматичная и эффективная работа “голубых касок” играет значимую роль в защите гражданского населения и содействии национальному потенциалу компетентных органов», — подчеркнул российский министр.
По словам главы МВД, для успешного решения поставленных задач важно наладить конструктивные отношения с принимающим государством, уважать его суверенитет и соблюдать базовые принципы миротворчества. «Россия, как страна поставщик полицейских контингентов, стремится повысить свой вклад в миротворческую деятельность ООН», — сказал Колокольцев, добавив, что российские сотрудники с 1992 года принимают участие в операциях по поддержанию мира под эгидой организации.
7−8 июля в Нью-Йорке проходит Пятый саммит начальников полиций государств — членов ООН.