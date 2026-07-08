МВД с 2000 года подготовило 2,7 тыс. кандидатов для участия в миссиях ООН

«Миротворцы должны соответствовать самым высоким стандартам поведения и действовать профессионально и дисциплинированно во всех ситуациях, для чего требуется специальная подготовка. С 2000 года МВД России проводятся профильные курсы обучения, по итогам которых подготовлено более 2 700 высококвалифицированных российских и зарубежных кандидатов для участия в миссиях ООН. Планируем и дальше развивать эту работу», — сказал он в ходе выступления на Пятом саммите начальников полиций государств — членов ООН.