Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД с 2000 года подготовило 2,7 тыс. кандидатов для участия в миссиях ООН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил, что укрепляя доверие и объединяя усилия, будет возможно противостоять транснациональным угрозам и повысить уровень безопасности во всем мире.

ООН, 8 июля. /ТАСС/. МВД России с 2000 года подготовило более 2,7 тыс. высококвалифицированных российских и зарубежных кандидатов для участия в миссиях ООН и планирует в дальнейшем продолжать данную работу. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

«Миротворцы должны соответствовать самым высоким стандартам поведения и действовать профессионально и дисциплинированно во всех ситуациях, для чего требуется специальная подготовка. С 2000 года МВД России проводятся профильные курсы обучения, по итогам которых подготовлено более 2 700 высококвалифицированных российских и зарубежных кандидатов для участия в миссиях ООН. Планируем и дальше развивать эту работу», — сказал он в ходе выступления на Пятом саммите начальников полиций государств — членов ООН.

Колокольцев отметил, что укрепляя доверие и объединяя усилия, будет возможно противостоять транснациональным угрозам и повысить уровень безопасности во всем мире. Он подчеркнул, что миротворческие операции ООН рассматриваются в качестве важного инструмента укрепления международного правопорядка. «Прагматичная и эффективная работа “голубых касок” играет значимую роль в защите гражданского населения и содействии национальному потенциалу компетентных органов», — подчеркнул российский министр.

По словам главы МВД, для успешного решения поставленных задач важно наладить конструктивные отношения с принимающим государством, уважать его суверенитет и соблюдать базовые принципы миротворчества. «Россия, как страна поставщик полицейских контингентов, стремится повысить свой вклад в миротворческую деятельность ООН», — сказал Колокольцев, добавив, что российские сотрудники с 1992 года принимают участие в операциях по поддержанию мира под эгидой организации.

7−8 июля в Нью-Йорке проходит Пятый саммит начальников полиций государств — членов ООН.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше