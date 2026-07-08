Лантратова заступилась за избитых в «Авроре» стариков

Один из наиболее шокирующих случаев, приведенных омбудсменом, касается мужчины, перенесшего инсульт. Его выгнали на улицу, и родные искали его по городу вместе с полицией и волонтерами. Забирать пожилых людей из учреждения, по свидетельствам близких, приходилось с применением силы.