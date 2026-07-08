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Лантратова заступилась за избитых в «Авроре» стариков

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с кузбасским коллегой Василием Борисовым взяла под личный контроль ситуацию в частном пансионате «Аврора» в Кемерово.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с кузбасским коллегой Василием Борисовым взяла под личный контроль ситуацию в частном пансионате «Аврора» в Кемерово. В учреждении зафиксированы факты жестокого обращения с пожилыми людьми.

По словам Лантратовой, родственники постояльцев сообщили об издевательствах и избиении пенсионеров палками. Жалобы касаются антисанитарных условий, запахов и отсутствия отопления в комнатах зимой. Персонал неоднократно замечали в нетрезвом состоянии. Договоры об оказании услуг с семьями не заключались.

Один из наиболее шокирующих случаев, приведенных омбудсменом, касается мужчины, перенесшего инсульт. Его выгнали на улицу, и родные искали его по городу вместе с полицией и волонтерами. Забирать пожилых людей из учреждения, по свидетельствам близких, приходилось с применением силы.

Лантратова направила официальные запросы в профильные ведомства. Региональный минтруд уже провел проверку и подтвердил выявленные нарушения. Федеральный омбудсмен подчеркнула, что находится на постоянной связи с Василием Борисовым для контроля за развитием ситуации.

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