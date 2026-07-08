Города Ирана подвергаются атаке США: наблюдаются отключения света, гремят взрывы

Иранцы снова отбивают удары американских военных. Менее часа назад началась мощная серия атак США по объектам в исламской республике. Об этом оповестило Центральное командование американских сил (СЕНТКОМ) в соцсети Х.
Взрывы прогремели в ряде городов Ирана. В том числе, частично отключена подача электроэнергии в портовом населенном пункте Чабахар. Удары также затронули районы провинции Бушер, города Бендер-Аббас и Сирик, свидетельствуют данные гостелевидения Ирана.
«СЕНТКОМ приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», — говорится в материале.
Эскалация между странами разгорелась ночью 8 июля. После обмена ударами президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня прекращен. Тегеран на этом фоне приостановил переговоры с американцами.