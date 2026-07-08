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Города Ирана подвергаются атаке США: наблюдаются отключения света, гремят взрывы

СЕНТКОМ заявило о начале новой мощной серии ударов США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Иранцы снова отбивают удары американских военных. Менее часа назад началась мощная серия атак США по объектам в исламской республике. Об этом оповестило Центральное командование американских сил (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

Взрывы прогремели в ряде городов Ирана. В том числе, частично отключена подача электроэнергии в портовом населенном пункте Чабахар. Удары также затронули районы провинции Бушер, города Бендер-Аббас и Сирик, свидетельствуют данные гостелевидения Ирана.

«СЕНТКОМ приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», — говорится в материале.

Эскалация между странами разгорелась ночью 8 июля. После обмена ударами президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня прекращен. Тегеран на этом фоне приостановил переговоры с американцами.

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