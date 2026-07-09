Физик Егоров назвал главную ошибку при использовании вентилятора в жару

Направление потока воздуха от вентилятора в сторону открытого окна позволяет охладить помещение гораздо эффективнее, чем обдув самого человека. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал репетитор по физике и математике Денис Егоров.
Специалист пояснил, что вентилятор не снижает температуру сам по себе, а лишь ускоряет удаление нагретых масс и приток свежих. В движущемся потоке проявляется закон Бернулли, при котором высокая скорость снижает давление и буквально вытягивает тепло наружу.
Значительно усилить такой эффект можно путем открытия окон с разных сторон квартиры для создания естественной тяги. В этой ситуации образуется принудительная вентиляция, где горячий воздух быстро покидает помещение, а прохладный занимает его место.
Данный метод работает исключительно при условии, что температура на улице остается ниже комнатной. Репетитор рекомендовал применять этот способ ранним утром или ночью, а днем держать окна закрытыми и использовать плотные шторы для защиты от солнечного тепла.
При обычном обдуве человека прохладнее становится только ему самому за счет ускоренного испарения влаги с поверхности кожи. Температура воздуха в комнате при таком подходе не снижается.
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