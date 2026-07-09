Физик Егоров назвал главную ошибку при использовании вентилятора в жару

Специалист пояснил, что вентилятор не снижает температуру сам по себе, а лишь ускоряет удаление нагретых масс и приток свежих. В движущемся потоке проявляется закон Бернулли, при котором высокая скорость снижает давление и буквально вытягивает тепло наружу.