Разработчик ЕГЭ по математике рассказал, почему пересдают «олимпиадники»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике в 2026 году прошел «стабильно», а процент ошибок снизился. Об этом Радио РБК рассказал разработчик ЕГЭ по математике Иван Ященко.
«Не было так же, как и последние 15 лет, ни одной помарки, опечатки. Очень порадовали ребята», — сказал он. Среди успехов выпускников Ященко особо выделил «резкое снижение процента арифметических ошибок» и обратил внимание на рост результатов «в целом» в сравнении с 2024 годом.
Главное, добавил разработчик экзамена, «что у нас растут результаты ребят, которые набрали 60 баллов и больше». Он отметил, что среди наиболее успешных выпускников, «набравших 98−99 баллов по математике», и «олимпиадников» есть те, кто готов идти на пересдачу и бороться за максимальный балл.
«А знаете почему? А потому что от топовых вузов объявили гранты 100 тысяч рублей и больше за каждый стобалльный результат ЕГЭ», — указал Ященко на их мотивацию.
О росте уровня выпускников и их результатов на экзаменах Радио РБК рассказал и директор по аналитике образовательной платформы «Учи.ру» Иван Заворин. «За последние 10 лет средний балл ЕГЭ вырос с 59 до 66», — заявил он, сославшись на данные Минпросвещения.
Минпросвещения России отметило улучшение показателей единого госэкзамена. Средний балл ЕГЭ в 2015 году составлял 59,9 балла, к 2024 году этот показатель возрос до 66 баллов. Выросло и количество выпускников, набирающих на экзамене более 80 баллов: в 2019 году таких результатов было 7,7%, в 2024 — 17,7%.
В 2025 году средний балл ЕГЭ у принятых на обучение за счет бюджета составил 69,8, следует из данных мониторинга качества приема в вузы, проведенного Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.
Заворин подчеркнул, что «экзамены стали сложнее, но при этом балл — выше». Эту «парадоксальную» ситуацию он объяснил тем, что ЕГЭ «стал более предсказуемым», а «правила игры всем понятны».
«Министерство посвящения долгие годы работает с обратной связью от учителей и от школьников. И какие-то задания делаются проще, какие-то, наоборот, сложнее, но они становятся понятнее», — сказал он. По его мнению, «раньше фактор удачи был выше». Теперь, «если ты хорошо готовишься», шансы хорошо сдать ЕГЭ «действительно увеличиваются».
Лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ в 2026 году, стали Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. В Петербурге 100 баллов набрали 914 выпускников, в Московской области — 836 учеников, в Татарстане — 459, а на Кубани — 416.
8 человек набрали 400 баллов по итогам основного периода сдачи ЕГЭ. 300 баллов получили 76 выпускников, 200 баллов — 933, а 100 баллов — 8759. Школьница из Москвы Екатерина Малкова стала первым за 25 лет ЕГЭ выпускником, набравшим 500 баллов на госэкзаменах: по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. О ее успехах сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Президенту России Владимиру Путину о первом в истории ЕГЭ результате в 500 баллов рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
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Расписание экзаменов ЕГЭ 2026.
Расписание экзаменов ЕГЭ 2026.