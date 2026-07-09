Разработчик ЕГЭ по математике рассказал, почему пересдают «олимпиадники»

«Министерство посвящения долгие годы работает с обратной связью от учителей и от школьников. И какие-то задания делаются проще, какие-то, наоборот, сложнее, но они становятся понятнее», — сказал он. По его мнению, «раньше фактор удачи был выше». Теперь, «если ты хорошо готовишься», шансы хорошо сдать ЕГЭ «действительно увеличиваются».