Садовод Воронова назвала главного врага томатов и картофеля

Распознать болезнь можно по темным пятнам на листьях и клубнях картофеля или потемневшим краям листвы у помидоров, что без своевременного лечения гарантирует потерю урожая. Садовод подчеркнула необходимость немедленной обработки грядок специальными препаратами при появлении первых больных листьев, пока инфекция не перекинулась на плоды. Для максимальной эффективности телеведущая рекомендовала проводить превентивные обработки фунгицидами в конце июля или начале августа.