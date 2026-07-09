Садовод Воронова назвала главного врага томатов и картофеля

Грибковое заболевание фитофтороз способно полностью уничтожить грядки с картофелем, томатами и баклажанами всего за несколько дней в период летнего цветения растений. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова.
Эксперт пояснила, что цветение картофеля в июле сопровождается выделением специального гормона, который служит для опасного вредителя сигналом к атаке.
Распознать болезнь можно по темным пятнам на листьях и клубнях картофеля или потемневшим краям листвы у помидоров, что без своевременного лечения гарантирует потерю урожая. Садовод подчеркнула необходимость немедленной обработки грядок специальными препаратами при появлении первых больных листьев, пока инфекция не перекинулась на плоды. Для максимальной эффективности телеведущая рекомендовала проводить превентивные обработки фунгицидами в конце июля или начале августа.
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