Новый самолёт Трампа прибыл на базу ВВС Британии

Самолёт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа VC-25B Bridge прибыл на базу в Британии по пути из Турции, следует из полётных данных.
Речь идёт о новом самолёте, созданном на основе Boeing 747−8. Он прибыл на базу Милденхолл.
Согласно сведениям Flightradar24, самолёт вылетел из Анкары под номером SAM 33. Он пролетел над Восточной Европой, ФРГ и Нидерландами.
При этом президент США вылетел из Турции на президентском борте VC-25A 92−9000. VC-25B Bridge сопровождал борт Трампа по пути в Анкару в качестве резервного самолёта.
По словам Трампа, он отправился в Британию для того, чтобы показать новый борт военным США, которые расквартированы на британской базе.
В июне текущего года самолёт VC-25B Bridge, который Трамп получил в подарок от Катара, ввели в строй.