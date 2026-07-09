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Новый самолёт Трампа прибыл на базу ВВС Британии

Самолёт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа VC-25B Bridge прибыл на базу в Британии по пути из Турции, следует из полётных данных.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа VC-25B Bridge прибыл на базу в Британии по пути из Турции, следует из полётных данных.

Речь идёт о новом самолёте, созданном на основе Boeing 747−8. Он прибыл на базу Милденхолл.

Согласно сведениям Flightradar24, самолёт вылетел из Анкары под номером SAM 33. Он пролетел над Восточной Европой, ФРГ и Нидерландами.

При этом президент США вылетел из Турции на президентском борте VC-25A 92−9000. VC-25B Bridge сопровождал борт Трампа по пути в Анкару в качестве резервного самолёта.

По словам Трампа, он отправился в Британию для того, чтобы показать новый борт военным США, которые расквартированы на британской базе.

Напомним, в мае 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать Boeing 747−8 Пентагону. Трамп прокомментировал инициативу Катара предоставить США самолёт Boeing 747−8. Он отметил, что отказываться от этого предложения «было бы глупо».

В июне текущего года самолёт VC-25B Bridge, который Трамп получил в подарок от Катара, ввели в строй.

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