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Что можно и нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля на Тихвинскую ягодницу

Собрали приметы и запреты на 9 июля, когда отмечают день Давида Земляничника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 июля вспоминает святого Давида Солунского. В народе отмечают день Давида Земляничника. К названной дате в лесах созревает земляника. Но существует еще одно название праздника — Тихвинская ягодница. Так называл девушек и женщин, которые ходили собирать ягоды.

Что нельзя делать 9 июля.

Женщинам не следует примерять вещи друг друга — можно забрать на себя чужие неприятности и болезни. Не стоит находиться в плохом настроении. А еще не рекомендуется вспоминать плохие события перед длительной дорогой.

Что можно делать 9 июля.

По традиции, было принято ходить в лес и собирать земляника. Кроме того, в указанную дату девушки умывались земляничной росой, чтобы сохранить красоту.

Согласно приметам, солнечная погода предсказывает, что тепло сохранится на семь недель. В том случае, если вьюнок закрыл цветок, то будет дождь.

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