Что можно и нельзя делать в День Давида Земляничника 9 июля 2026 года

Давать и просить деньги в долг. Это главный финансовый запрет дня. Считается, что деньги, данные взаймы 9 июля, вернутся с большим трудом, а вы рискуете испортить отношения с заимодавцем или увязнуть в долгах. Если крайне необходимо попросить в долг, возьмите с собой земляничный лист — он смягчит ситуацию. Примерять и надевать чужие вещи и украшения. Строго запрещено мерить чужие кольца, серьги, бусы, а тем более — обручальные кольца. Считается, что вместе с чужой вещью вы можете «примерить» на себя проблемы, зависть и неудачи владельца, что приведет к ссорам в собственной семье. 7 вещей, из-за которых уходит удачаСсориться, кричать и сквернословить. Гнев и брань в этот день могут притянуть длительные конфликты. Особенно строг запрет на крик на домашнюю птицу и животных — такая грубость, по приметам, обернется потерями в хозяйстве и бессонницей для обидчика. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНачинать путь с дурными мыслями. Если вы собираетесь в дорогу или планируете новое важное дело, думайте только о хорошем. Негативный настрой перед отправлением предвещает неприятности и сложности в пути. Почему у меня ничего не получаетсяИдти в лес в плохом настроении. Если отправиться за земляникой с грустью или злобой, считается, что все попавшиеся ягоды будут кислыми или червивыми, а удача отвернется от вас. Играть свадьбу и венчаться. Хотя эта дата и не является постной (поскольку Петров пост заканчивается 11 июля), народная мудрость гласит, что союз, заключенный 9 июля, не будет крепким и долговечным. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин.