Что можно и нельзя делать в День Давида Земляничника 9 июля 2026 года

9 июля 2026 года выпадает на четверг. Это день двойного духовного значения для православных христиан и насыщенный народными традициями для всех, кто чтит обычаи предков. В этот день Церковь празднует явление чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери и вспоминает подвиг преподобного Давида Солунского. На Руси эту дату прозвали Давид Земляничник или Тихвинская ягодница, так как к этому времени в лесах поспевает ароматная лесная ягода.
Давайте разберемся, чем следует заниматься в этот день, а чего лучше избегать, чтобы привлечь удачу, здоровье и семейное благополучие.
Содержание:
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 9 ИЮЛЯ 2026ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ИЮЛЯ 2026 ГОДА НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА 9 ИЮЛЯ СНОВИДЕНИЯ В НОЧЬ С 8 НА 9 ИЮЛЯУ КОГО ИМЕНИНЫ 9 ИЮЛЯКакой сегодня праздник: 9 июля 2026 годаКто из знаменитостей родился 9 июляКакие исторические события произошли 9 июля Кто такой преподобный Давид Солунский: Жизнь, подвиг и чудеса небесного покровителя земляничникаЧем знаменита Тихвинская икона Божией Матери: История, чудеса и возвращение святыни.
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 9 ИЮЛЯ 2026.
Посещать храм и молиться. Утро стоит начать с молитвы. В этот день принято просить перед Тихвинской иконой Богородицы о защите детей, здоровье близких и мире в семье. Преподобному Давиду Солунскому молятся об исцелении от недугов и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Собирать и есть землянику. Это главная традиция дня. Отправляйтесь в лес с лукошком, но с хорошим настроением. Первую найденную ягоду обязательно съешьте и загадайте заветное желание — поверье гласит, что оно обязательно сбудется, а здоровье прибавится. Считается, что тот, кто отведает земляники 9 июля, обеспечит себе защиту от болезней на весь год. Заготавливать листья земляники. Листья сушат для зимнего чая или используют в лечебных настоях. Также наши предки клали несколько земляничных листочков в левый карман. Считалось, что этот оберег привлекает достаток и помогает в финансовых вопросах (например, если нужно попросить взаймы, вас точно не обойдут отказом).Умываться росой или настоем. Девушкам и женщинам рекомендуется умываться не простой водой, а утренней росой или настоем из земляничных листьев. По народным поверьям, это сохраняет свежесть, красоту и защищает от «сглаза».Печь угощения с ягодами. Хорошая примета — подать к столу блины или пироги с земляничной начинкой. Считается, что если каждый член семьи попробует такое угощение, в доме весь год будут царить мир, уют и достаток. Заниматься рутинными делами и огородом. День подходит для повседневных дел и легкой работы в саду. Однако в старину старались избегать громкого шума во время ремонта, чтобы не потревожить Домового, который, по поверьям, отдыхает именно 9 июля.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
В этот день с народными традициями связан ряд ограничений. Нарушив их, по поверьям, можно накликать беду, финансовые потери или семейные ссоры.
Давать и просить деньги в долг. Это главный финансовый запрет дня. Считается, что деньги, данные взаймы 9 июля, вернутся с большим трудом, а вы рискуете испортить отношения с заимодавцем или увязнуть в долгах. Если крайне необходимо попросить в долг, возьмите с собой земляничный лист — он смягчит ситуацию. Примерять и надевать чужие вещи и украшения. Строго запрещено мерить чужие кольца, серьги, бусы, а тем более — обручальные кольца. Считается, что вместе с чужой вещью вы можете «примерить» на себя проблемы, зависть и неудачи владельца, что приведет к ссорам в собственной семье. 7 вещей, из-за которых уходит удачаСсориться, кричать и сквернословить. Гнев и брань в этот день могут притянуть длительные конфликты. Особенно строг запрет на крик на домашнюю птицу и животных — такая грубость, по приметам, обернется потерями в хозяйстве и бессонницей для обидчика. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНачинать путь с дурными мыслями. Если вы собираетесь в дорогу или планируете новое важное дело, думайте только о хорошем. Негативный настрой перед отправлением предвещает неприятности и сложности в пути. Почему у меня ничего не получаетсяИдти в лес в плохом настроении. Если отправиться за земляникой с грустью или злобой, считается, что все попавшиеся ягоды будут кислыми или червивыми, а удача отвернется от вас. Играть свадьбу и венчаться. Хотя эта дата и не является постной (поскольку Петров пост заканчивается 11 июля), народная мудрость гласит, что союз, заключенный 9 июля, не будет крепким и долговечным. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА 9 ИЮЛЯ.
Природа в этот день служит надежным барометром:
Солнечная и жаркая погода — сулит засушливые деньки вплоть до 40 дней, а тепло продержится почти до самой осени. Дождь — предвещает сырую и дождливую погоду на протяжении всего августа и начала сентября. Много земляники в лесу — к суровой и холодной зиме. Закрылись цветки вьюнка днем — к вечеру пойдет дождь. Стрижи летают низко и хаотично — ждите грозу.
СНОВИДЕНИЯ В НОЧЬ С 8 НА 9 ИЮЛЯ.
Особое внимание уделите снам: Сновидения в ночь с 8 на 9 июля считаются вещими. Старайтесь их запомнить, чтобы понять знаки судьбы на ближайшее будущее.
У КОГО ИМЕНИНЫ 9 ИЮЛЯ.
1. Давид.
Главный святой этого дня — преподобный Давид Солунский (Фессалоникийский), в честь которого народный праздник и получил название «Давид Земляничник».
Кто этот святой: Подвижник V-VI веков, который 70 лет провел в молитвенном подвиге, живя под открытым небом на миндальном дереве. Он терпел зной и стужу, а за свою веру получил от Бога дар исцеления и чудотворения. Перед императором Юстинианом он держал в руке раскаленный уголь, и рука его осталась невредимой. Значение имени: Имя Давид имеет древнееврейские корни и переводится как «Возлюбленный» или «Любимец Бога».Кому покровительствует: Святой Давид считается защитником воинов, а также помощником в исцелении от душевных и телесных недугов. Ему молятся о даровании смирения и терпения.
2. Денис.
Именинники этого дня, названные Денисом, находятся под покровительством священномученика Дионисия (в церковнославянском произношении — Дионисий).
Кто этот святой: В этот день Церковь вспоминает преподобного Дионисия, подвизавшегося на Афоне. Также эта дата связана с памятью Дионисия, епископа Александрийского, известного своей ученостью и твердостью в вере во времена гонений. Значение имени: Имя Денис (от греческого Дионисиос) означает «Посвященный Богу» или «Принадлежащий Дионису» (в христианской традиции переосмыслено как принадлежность Богу).Кому покровительствует: Святые с этим именем считаются покровителями людей, стремящихся к знаниям и богословию, а также тех, кто страдает за веру.
3. Иван.
Иван — одно из самых распространенных русских имен, и 9 июля его обладатели поздравляют друг друга с именинами в честь святых с этим именем.
Кто этот святой: В этот день почитается память нескольких святых Иоаннов. Прежде всего, это Иоанн, епископ Готфский, исповедник, пострадавший за иконопочитание. Также вспоминается мученик Иоанн, пострадавший в Константинополе за веру. Значение имени: Иван (Иоанн) в переводе с древнееврейского означает «Божья благодать» или «Яхве помиловал».Кому покровительствует: Иоанн Готфский считается защитником от врагов и покровителем паствы, гонимой за веру.
4. Павел.
9 июля отмечают именины и мужчины с именем Павел.
Кто этот святой: В этот день Церковь вспоминает преподобного Павла Ксиропотамского, а также священномученика Павла. Эти святые известны своим монашеским подвигом и твердостью в вере. Значение имени: С латинского имя Павел переводится как «Маленький» или «Младший».Кому покровительствует: Преподобный Павел считается покровителем монашествующих и тех, кто стремится к смиренной и трудолюбивой жизни.
5. Петр.
Это имя в переводе с греческого означает «камень», и его обладатели 9 июля молятся своему небесному покровителю.
Кто этот святой: В этот день празднуется память святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси чудотворца (хотя основной день его памяти — декабрь, 9 июля является днем обретения его мощей, что также считается днем почитания). Также в этот день вспоминают мученика Петра. Значение имени: Петр переводится с греческого как «Скала» или «Камень».Кому покровительствует: Святитель Петр является одним из главных небесных покровителей Москвы и всей Русской земли. Ему молятся об устроении церковных дел и укреплении веры.
6. Тихон.
Редкое, но красивое имя Тихон также имеет своих покровителей в этот день.
Кто этот святой: 9 июля вспоминают святителя Тихона, епископа Амафунтского (Кипрского), жившего в V веке. Он прославился даром чудотворений, исцелял больных и язычников приводил к вере. Значение имени: Имя Тихон греческого происхождения и означает «Удачливый» или «Приносящий счастье».Кому покровительствует: Святитель Тихон Амафунтский считается покровителем священников и целителем душевных ран.
Какой сегодня праздник: 9 июля 2026 года.
9 июля 2026 года — это четверг, в этот день можно отметить сразу несколько праздников.
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: Двойное торжество.
В православной традиции 9 июля — это день великого почитания двух святынь:
1. Праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
Это одна из самых почитаемых святынь на Руси. По преданию, икону написал евангелист Лука. В 1383 году она чудесным образом исчезла из Константинополя и явилась над водами Ладожского озера, остановившись у реки Тихвинки. Перед этим образом веками молились о защите земли русской, о здоровье детей и благополучии семьи. В 2004 году икона после долгих лет изгнания (она побывала в США) торжественно вернулась в Тихвинский монастырь.
2. День памяти преподобного Давида Солунского.
В народе этот святой получил прозвище «Земляничник». Давид был монахом-столпником, который 70 лет прожил в молитве под открытым небом, терпя стужу и зной, а за свою веру получил дар исцеления. На Руси его день совпал с пиком созревания лесной ягоды, отсюда и пошло второе название праздника — Тихвинская ягодница.
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: Давид Земляничник.
На Руси 9 июля было днем массового похода в лес за земляникой. С этой датой связано множество забавных и практичных поверий:
Главная примета на удачу: Чтобы любое дело спорилось, а в кошельке водились деньги, наши предки обязательно клали в левый карман несколько свежих листьев земляники. Считалось, что после этого любой человек (даже строгий заимодавец) не сможет вам отказать в просьбе.
МИРОВЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ.
Помимо народных традиций, 9 июля признано во всем мире как день нескольких необычных и важных дат:
День земляники (Strawberry Day).
Это интернациональный гастрономический праздник, который идеально совпадает с русским Давидом Земляничником. В этот день принято баловать себя свежей ягодой, вареньем или десертами с земляникой.
День моды (Fashion Day).
Праздник для всех, кто следит за стилем. В этот день дизайнеры, модели и просто любители красивой одежды отмечают свою причастность к миру эстетики.
День сахарного печенья (Sugar Cookie Day).
Повод испечь или купить хрустящее печенье к чаю.
Международный день уничтожения оружия.
Дата, посвященная борьбе за мир и разоружение, напоминающая человечеству о важности безопасности.
Кто из знаменитостей родился 9 июля.
9 июля — настоящий «звездный» день! В разные годы в эту дату родились многие известные актеры и музыканты, которых мы знаем и любим:
Том Хэнкс — великий американский актер, обладатель двух «Оскаров» («Форрест Гамп», «Филадельфия»).Дмитрий Дюжев — российский актер, звезда сериалов («Бригада», «Жмурки»).Лия Ахеджакова — любимица миллионов, народная артистка России («Ирония судьбы», «Служебный роман»).Екатерина Гусева — актриса и певица («Бригада», «Турецкий гамбит»).Кортни Лав — американская рок-певица, вдова Курта Кобейна. Крис Купер — обладатель премии «Оскар» («Адаптация»).Элджей (Алексей Узенюк) — популярный российский хип-хоп исполнитель. Олег Шкловский — известный российский актер театра и кино.
Какие исторические события произошли 9 июля.
1762 год — в результате дворцового переворота на престол взошла Екатерина II (Великая).
1877 год — в Уимблдоне стартовал первый в мире теннисный турнир, положивший начало знаменитому Уимблдонскому турниру.
1877 год — изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию (Bell Telephone Company).
1887 год — впервые в истории были представлены бумажные салфетки (их изобрел фабрикант Джон Дикинсон).
1957 год — официально открыт 102-й химический элемент таблицы Менделеева — Нобелий.
1981 год — в московском театре «Ленком» состоялась легендарная премьера рок-оперы «Юнона» и «Авось».
Кто такой преподобный Давид Солунский: Жизнь, подвиг и чудеса небесного покровителя земляничника.
Преподобный Давид Солунский, которого также называют Фессалоникийским, является одним из самых почитаемых православных святых, чья память ежегодно отмечается 9 июля. Его жизнь пришлась на рубеж пятого и шестого веков, период великих церковных соборов и становления христианского богословия, и проходила в греческом городе Фессалоники, который на Руси в те времена называли Солунью. Именно благодаря этому географическому названию святой и получил свое второе имя — Солунский.
В русской народной традиции имя этого святого прочно ассоциируется с летним праздником сбора лесных ягод. На Руси его прозвали Давидом Земляничником, поскольку ко дню его церковной памяти в лесах как раз поспевает душистая и сладкая земляника. Однако за этим простым и теплым народным прозвищем стоит история удивительного аскетического подвига, глубокой веры и чудотворений, которые святой совершал по милости Божией.
Ранние годы и монашеский путь.
Сведения о ранних годах жизни преподобного Давида сохранились в церковных преданиях не в полном объеме. Известно лишь, что еще в юном возрасте, движимый пламенной любовью к Богу, Давид решил посвятить себя иноческой жизни. Он принял постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Эта обитель, известная в церковной истории как Кукуллатский монастырь, стала для него первой духовной школой.
В стенах монастыря молодой инок вел строжайшую жизнь, отличавшуюся от жизни прочих братьев особым усердием в молитве и воздержании. Он много времени проводил за чтением Священного Писания, внимательно изучал творения святых отцов церкви и жития великих подвижников благочестия, которые были для него примером для подражания. Особенно сильное впечатление на душу Давида произвели рассказы о столпниках — удивительных монахах, которые ради высшего духовного совершенства и непрестанной молитвы годами жили на специальных столпах или высоких площадках. Эти подвижники добровольно терпели палящий зной, лютый холод, пронизывающие ветры и полное одиночество, умерщвляя свою плоть ради возвышения духа.
Подвиг столпничества на миндальном дереве.
Вдохновленный примером древних столпников, Давид решил предпринять необычный и крайне тяжелый подвиг. Он покинул монастырские стены, но не для того, чтобы уйти в обычную пустыню. Он выбрал для своего служения дерево — обычное миндальное дерево, которое росло неподалеку от храма. Святой поднялся на это дерево, обустроил на нем небольшое место для молитвы и принял обет не сходить вниз в течение трех полных лет.
Узнав об этом, ученики и братия монастыря пытались отговорить подвижника от столь сурового решения. Они уговаривали его вернуться к привычной монашеской жизни и обещали построить для него уединенную и теплую келью, где ничто не мешало бы молитве. Однако преподобный Давид был непреклонен. Он отказался прерывать начатое дело раньше определенного им срока, ибо видел в этом волю Божию и путь к очищению души.
Три долгих года святой оставался на миндальном дереве, не имея над головой крыши и защиты от капризов природы. Его подвиг был особенно тяжел тем, что он совершался не на прочном каменном столпе, а на тонком дереве, которое зимой раскачивалось от ветра и не давало возможности укрыться от холода и снега. Но Давид терпеливо и мужественно переносил летний зной, зимнюю стужу, сильные бури и проливные дожди. Его лицо при этом всегда сохраняло выражение внутреннего мира и света, словно он уже соприкасался с небесной тишиной. Он не жаловался, не унывал и не ослабевал в вере.
Божественное откровение и начало служения людям.
По истечении трехлетнего срока, когда подвиг столпничества был завершен, преподобный Давид удостоился чудесного видения. Согласно церковному преданию, ему явился ангел Божий и повелел сойти с дерева на землю, чтобы продолжить свою жизнь в тишине и уединенной молитве уже в келье. Это небесное указание означало, что Господь принял его жертву и теперь открывает перед ним новое поприще — служение ближним.
С почтением встретили подвижника митрополит города по имени Дорофей и его верные ученики. Они помогли святому старцу спуститься с миндального дерева и с честью препроводили его в приготовленную для него келью. С этого момента началась новая глава в жизни святого Давида — время активного духовного наставничества и благодатной помощи страждущим.
Весть о святом подвижнике быстро распространилась по всей Фессалонике. Жители города, включая знатных вельмож и простых горожан, стали приходить к келье Давида, ища утешения в печалях, мудрого совета в сложных жизненных обстоятельствах и помощи в болезнях. И Господь, видя веру людей и чистоту сердца самого подвижника, даровал Давиду великий дар чудотворения.
Чудеса исцеления и сила веры.
В житии преподобного Давида сохранились яркие свидетельства о чудесах, которые он совершал силой Божией. По его усердным молитвам исцелялись тяжко больные люди, возвращали зрение слепым, а те, кто страдал от тяжелых духовных недугов и одержимости, получали долгожданное облегчение и освобождение от мук.
Одно из преданий рассказывает о юноше, одержимом нечистым духом. Этот молодой человек, приблизившись к келье святого, начал кричать, что из окна исходит огонь, жгущий его. Давид спокойно вышел, осенил бесноватого крестным знамением, и в тот же миг нечистый дух покинул юношу, вернув ему здоровье и разум.
В другой раз к преподобному привели слепую старушку, которая с плачем просила о возвращении зрения. Святой Давид вознес горячую молитву к Богу, после чего осенил глаза женщины крестным знамением — и зрение тотчас вернулось к ней. После таких очевидных чудес жители Салоник стали почитать Давида как великого угодника Божия, и слава о нем распространилась далеко за пределы города.
Посольство в Константинополь и чудо с углем.
Прошло несколько лет, и в жизни города Фессалоники наступили тяжелые времена. В городе не было постоянного имперского правителя, что делало его уязвимым для набегов иноземцев и внутренних смут. Горожане и митрополит Аристид обратились к преподобному Давиду с просьбой отправиться в столицу империи — Константинополь — и лично ходатайствовать перед императором Юстинианом о назначении надежного правителя для Салоник.
Сначала старец отказывался, ссылаясь на преклонный возраст, немощь и желание провести остаток жизни в молитвенном безмолвии. Однако митрополит напомнил ему о заповеди любви к ближним и о том, что сам Христос не гнушался служить людям. Убежденный этими словами, преподобный Давид дал согласие. При этом он заранее предсказал, что ему не суждено вернуться из этого путешествия живым, ибо наступает час его кончины.
В столице святого с большим почетом приняла императрица Феодора, которая была поражена его святостью и смирением. Затем Давид был допущен на аудиенцию к самому императору Юстиниану. Во время встречи произошло чудо, которое навсегда вписало имя святого в анналы церковной истории. Для совершения каждения (ритуального окуривания ладаном) Давид взял в руку раскаленный уголек и держал его на ладони в течение долгого времени. Император и все присутствующие были потрясены: огонь не обжигал руку старца, она оставалась совершенно невредимой.
Император Юстиниан, увидев такое явное знамение Божией силы, без промедления исполнил просьбу святого и подписал указ о назначении правителя в Фессалоники. Так преподобный Давид выполнил последнюю свою миссию на земле, послужив родному городу и его жителям.
Кончина и обретение мощей.
Исполнив поручение, святой Давид отправился в обратный путь на корабле. Когда вдали показались родные берега Фессалоник, старец, как и предсказывал ранее, почувствовал приближение своей блаженной кончины. Он простился с учениками и помощниками, предал свою душу в руки Божии и мирно отошел ко Господу.
Согласно преданию, в момент кончины корабль наполнился дивным благоуханием и небесным пением, а затем чудесным образом изменил курс и пристал к берегу именно в том месте, где когда-то были обретены мощи святых мучеников. Тело преподобного Давида было с великим почтением перенесено в тот самый монастырь святых мучеников Феодора и Меркурия, где когда-то начинался его иноческий путь. Позднее эта обитель стала прочно ассоциироваться с его именем, а святые мощи Давида начали почитаться как великая святыня, от которой истекала благодать исцелений для всех, кто с верой притекал к ним.
Так завершился земной путь преподобного Давида Солунского — подвижника, который начал свой путь как юный инок, продолжил как мужественный столпник и завершил как мудрый старец, чудотворец и заступник целого народа. Его жизнь является ярчайшим примером того, как вера, переплавленная через страдания и смирение, становится той духовной силой, которая способна творить дела, превышающие законы земного естества.
В православной традиции преподобный Давид Солунский почитается как покровитель всех, кто стремится к духовному преображению, кто ищет пути покаяния и истинной святости. Ему молятся об исцелении душевных и телесных недугов, о даровании сил в трудных жизненных обстоятельствах и о помощи в обретении душевного мира. А в народном сознании этот великий святой навсегда остался добрым «Земляничником», соединив в себе высоту небесного подвига и тепло летней, щедрой земли.
Чем знаменита Тихвинская икона Божией Матери: История, чудеса и возвращение святыни.
Тихвинская икона Божией Матери занимает совершенно особое место в ряду самых почитаемых православных святынь Русской церкви. На протяжении многих веков этот чудотворный образ почитается как одна из главных небесных покровительниц Русской земли. Ежегодно 9 июля православные верующие отмечают день празднования в честь явления этой иконы, и в 2026 году эта дата также будет отмечена торжественными богослужениями во многих храмах. Святыня прославилась бесчисленными чудесами исцеления, помощью в военных конфликтах и защитой от врагов. Чтобы понять, чем знаменита Тихвинская икона, необходимо обратиться к ее древней истории, удивительным обстоятельствам явления на русской земле и тем многочисленным свидетельствам благодатной помощи, которые сохранились в церковных летописях.
Апостольское происхождение и путь из Иерусалима в Константинополь.
Согласно церковному преданию, Тихвинская икона Божией Матери имеет исключительно древнее происхождение. Считается, что она была написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще во времена земной жизни Пресвятой Богородицы. Апостол Лука, который был не только учеником Христа и автором одного из четырех Евангелий, но и талантливым иконописцем, создал несколько первых изображений Богоматери, и Тихвинский образ входит в их число.
Долгое время эта святыня хранилась в Иерусалиме, а затем, в пятом веке, была перенесена в Константинополь — столицу Византийской империи. Там для нее был построен специальный Влахернский храм, где икона пользовалась особым почитанием на протяжении многих столетий. Константинополь был центром православного мира, и образ Богородицы почитался как одна из главных святынь империи.
По иконографическому типу Тихвинская икона относится к широко распространенному образу «Одигитрия», что в переводе с греческого языка означает «Путеводительница». На таких иконах Богородица держит на левой руке Младенца Христа, а правой рукой указывает на Него, тем самым показывая верующим, что именно Спаситель является единственным истинным путем к спасению. Это иконографическое решение имеет глубокий богословский смысл: Богоматерь выступает как проводница человеческих душ к своему Божественному Сыну. В Тихвинской иконе есть свои характерные черты, отличающие ее от других Одигитрий, например, Смоленской: головы Богородицы и Младенца слегка наклонены друг к другу, что придает образу особую теплоту и трогательность материнской любви.
Чудесное явление на Русской земле.
Самый удивительный эпизод в истории иконы произошел в 1383 году. За семьдесят лет до того, как Константинополь пал под натиском турок-османов, икона таинственным образом исчезла из Влахернского храма. Ее никто не похищал, она не была утеряна — святыня буквально чудесным образом покинула свое место. Многие благочестивые люди восприняли это как знак того, что Божия Матерь покидает гибнущую Византийскую империю и избирает себе новый удел — землю Русскую.
Вскоре после исчезновения из Константинополя икона явилась в лучезарном сиянии над водами Ладожского озера. Жители нескольких прибрежных поселений стали свидетелями того, как образ, озаренный неземным светом, парит над водой. Но на этом чудеса не закончились. Икона не остановилась на одном месте, а чудесным образом перемещалась с места на место, словно выбирая, где ей надлежит остаться. Она являлась людям в разных уголках новгородских земель, пока наконец не остановилась возле реки Тихвинки, недалеко от города, который впоследствии получил свое название именно в честь этой святыни.
Место явления иконы было сразу же отмечено благоговением верующих. На том месте, где образ предстал перед людьми, был воздвигнут сначала деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Позднее, по указу великого князя Василия Ивановича, деревянную церковь заменили на каменный собор. А в 1560 году царь Иоанн Грозный повелел устроить при этом храме мужской монастырь, который впоследствии стал одним из крупнейших духовных центров Русского государства. Так была основана Тихвинская Богородичная обитель, ставшая на века хранительницей чудотворного образа.
Чудеса защиты и заступничества.
Особую известность Тихвинская икона получила благодаря своей чудотворной помощи в отражении врагов. Самый яркий эпизод произошел в начале семнадцатого века, в период Смутного времени. В 1613—1614 годах шведские войска, захватившие Новгород, предприняли попытки разрушить Тихвинский монастырь. Иноки обители, увидев приближение многочисленного вражеского войска, в страхе решили бежать из монастыря, взяв с собой чудотворную икону. Однако они не смогли сдвинуть святыню с места — икона стала необычайно тяжелой, словно сама Богородица вознамерилась остаться и защищать обитель.
Это чудо укрепило дух защитников. Они остались в монастыре, положившись на заступничество Царицы Небесной. И чудо не заставило себя ждать. Несмотря на то, что шведов было значительно больше, они терпели поражения. Более того, вражеским воинам чудилось, что вокруг монастыря собралось огромное русское войско, а некоторые видели небесные силы, помогающие защитникам. В конце концов шведы были вынуждены отступить. В память об этом чудесном спасении с иконы был сделан список, который взяли с собой на мирные переговоры со шведами. В 1617 году в Столбово был заключен мир, и список с Тихвинской иконы стал своеобразной порукой этого соглашения.
В 1858 году в Санкт-Петербурге от списка с Тихвинской иконы начали происходить новые чудеса. В квартире некой Марьи Востоковой икона явила множество исцелений. К ней ежедневно приходили сотни страждущих, и каждый, кто с верой прикасался к образу, получал облегчение. Позднее эта икона была перенесена в Исаакиевский собор, где чудеса продолжились. Особенно знаменитым стало исцеление молодой девушки Екатерины Левестам, которая с детства была прикована к постели, страдала от тяжелых припадков и теряла сознание. Она была протестанткой, но по внутреннему побуждению стала молиться перед православными иконами. Во сне ей явился старец, велевший отправиться в Исаакиевский собор и помолиться перед Тихвинской иконой. Во время молебна она почувствовала, как ее окатило холодной водой, а затем, когда священник благословил ее крестом, она вдруг смогла встать и пройти к иконе. С этого момента она чувствовала себя полностью здоровой, и врачебные свидетельства подтвердили подлинность этого чуда.
Скитания в двадцатом веке и долгожданное возвращение.
Двадцатый век стал для Тихвинской иконы временем тяжелых испытаний. После закрытия Успенского монастыря в 1920 году образ был помещен в местный краеведческий музей. Однако и там ему не суждено было остаться надолго. С началом Великой Отечественной войны, когда Тихвин был оккупирован немецкими войсками, икону вывезли сначала в Псков, затем в Ригу, а после окончания войны она оказалась в Германии. Позднее святыня была переправлена в Соединенные Штаты Америки, где многие десятилетия хранилась в Свято-Троицком соборе в Чикаго.
Судьба иконы была тесно связана с архиепископом Иоанном Гарклавсом, который спас святыню от поругания и вывез ее за границу. Перед своей кончиной архиепископ завещал вернуть Тихвинскую икону в Россию, но только тогда, когда к Церкви в стране начнут относиться с должным уважением. И это время настало. В 2004 году после длительных переговоров святыня была торжественно возвращена на историческую родину. Икона вновь обрела свое место в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре, где пребывает и поныне. Это событие стало одним из самых значимых в новейшей истории Русской православной церкви.
Значение иконы для верующих сегодня.
Чем же знаменита Тихвинская икона Божией Матери в наши дни? Для миллионов православных христиан она остается символом материнского заступничества, милосердия и надежды. Перед этим чудотворным образом традиционно молятся о защите и помощи в бедах и опасностях, о мире и благополучии в семье, о здоровье детей и исцелении от болезней, в том числе от бесплодия. Тихвинскую икону часто называют «детской» и «семейной» святыней, поскольку она издавна почитается как покровительница материнства и воспитания детей.
В день празднования Тихвинской иконы, 9 июля, во многих православных храмах совершаются праздничные богослужения, крестные ходы, читаются специальные молитвы и акафисты. Ежегодно тысячи паломников стекаются в Тихвинский монастырь, чтобы приложиться к святыне и вознести свои молитвы. И сегодня, спустя столетия, Тихвинская икона Божией Матери продолжает напоминать верующим о многовековой истории одной из самых почитаемых святынь Русской православной церкви, о духовном наследии страны и о важности сохранения веры, милосердия и семейных ценностей. Ее слава перешагнула границы России, и списки с этого образа можно встретить в сотнях православных храмов по всему миру, где молитва перед ними по-прежнему приносит утешение и помощь всем страждущим.
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