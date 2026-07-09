Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 июля 2026 года

9 июля 2026 года небесные тела формируют особую атмосферу: убывающая Луна в практичном Тельце встречается с ретроградным Меркурием. Это время завершения дел, перепроверки фактов и работы над ошибками. Энергия медленная, но основательная — спешка сейчас разрушительна.
В этот день не верьте обещаниям на словах — Меркурий ретрограден, информация искажается. Луна в Тельце требует стабильности, но ретроградный Меркурий её подрывает. Идеальное время: ревизия, анализ, уборка и медитация. Деньги любят счет, а чувства — проверку временем.
Содержание:
Астрологический прогноз на 9 июля 2026 годаКакая Луна 9 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на 9 июля 2026 года.
ОВЕН (21 марта — 19 апреля).
Энергия дня толкает вас в бой, но Луна в Тельце говорит: «Стой!». Это день переоценки материальных ценностей. Ваша импульсивность сейчас враг № 1. Займитесь планированием бюджета или ремонтом сломанной техники.
Стоит заняться: Инвентаризацией шкафов и ящиков; пересчетом сбережений; пешими прогулками на природе; завершением старого проекта.
Не стоит: Подписывать новые договоры (особенно с незнакомцами); одалживать деньги; начинать конфликты с начальством.
Финансовые сделки: 35% успеха (Только внутренняя ревизия, переводы старых долгов допустимы).Амурные похождения: 50% (День хорош для укрепления существующих уз, новые знакомства обманчивы).Карьерные свершения: 40% (Лучше показать результаты прошлой работы, чем стартовать новое).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Запеченная курица с картофелем. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая).
Ваша планета-управительница Луна гостит у вас, но в убывающей фазе. Вы чувствуете огромную усталость, но ясность ума невероятная. Это ваш день для «генеральной уборки» в голове и доме. Ретроградный Меркурий заставит вас пересмотреть свои планы на отпуск.
Стоит заняться: Завершением финансовых отчетов; генеральной уборкой; косметологическими процедурами; приготовлением домашней еды.
Не стоит: Покупать дорогую одежду или аксессуары (пожалеете); идти на поводу у эмоций в спорах; отправлять важные письма без проверки.
Финансовые сделки: 65% успеха (Выгодно вернуть старые долги или получить проценты по вкладам).Амурные похождения: 75% (Очень чувственный день для пары, но не для флирта на стороне).Карьерные свершения: 30% (Энергия на спаде, лучше отдыхать, чтобы накопить силы).Счастливый цвет: Розово-золотой. Счастливое блюдо: Овощное рагу с бараниной. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня).
Ретроградный Меркурий — ваш управитель, поэтому сегодня вы в эпицентре хаоса. Мысли путаются, телефон разряжается, а документы теряются. Убывающая Луна в Тельце призывает вас «заземлиться»: отключите уведомления и займитесь рутиной.
Стоит заняться: Перебиранием старых фотографий; наведением порядка в рабочих папках; ремонтом автомобиля; прогулкой в одиночестве.
Не стоит: Обсуждать планы по телефону (записывайте все на бумагу); давать обещания; начинать курсы обучения.
Финансовые сделки: 20% (Крайне неблагоприятно, риск ошибиться в нулях или перевести не туда).Амурные похождения: 25% (Вы будете слишком раздражительны, романтика сегодня не удастся).Карьерные свершения: 45% (Хорошо исправлять чужие ошибки, но не брать на себя ответственность за новое).Счастливый цвет: Небесно-голубой. Счастливое блюдо: Греческий салат с фетой. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
РАК (21 июня — 22 июля).
Луна в Тельце — это гармония для вашей души. Вам хочется уюта и тишины. Ретроградный Меркурий приносит вести из прошлого: возможно, вам напишет старый друг или приснится важный сон. Прислушайтесь к своей интуиции.
Стоит заняться: Украшением дома; приготовлением сложных семейных блюд; чтением книг; общением с мамой.
Не стоит: Проводить переговоры о повышении зарплаты; участвовать в авантюрах; переедать на ночь.
Финансовые сделки: 55% (Допустимы траты на дом и семью, но не крупные инвестиции).Амурные похождения: 85% (Идеальный день для свидания у камина или дома под пледом).Карьерные свершения: 30% (Домашние дела важнее карьеры сегодня).Счастливый цвет: Жемчужно-белый. Счастливое блюдо: Тыквенный крем-суп. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
ЛЕВ (23 июля — 22 августа).
Ваше желание блистать наталкивается на стену практичной Луны. Сегодня не до шоу. Ретроградный Меркурий путает ваши творческие планы. День подходит для того, чтобы разобрать завалы на рабочем столе и в личных финансах.
Стоит заняться: Пересмотром подписок и расходов по картам; ведением дневника; легкой физической нагрузкой.
Не стоит: Крупно тратиться на развлечения и подарки; сплетничать; назначать важное собеседование.
Финансовые сделки: 40% (Только переводы между своими счетами, никакой игры на бирже).Амурные похождения: 60% (Хороший день для комплиментов, но помните, что вас могут неправильно понять).Карьерные свершения: 20% (День пассивности, не форсируйте события).Счастливый цвет: Янтарный. Счастливое блюдо: Стейк из говядины с зеленым соусом. Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.
ДЕВА (23 августа — 22 сентября).
Ваша планета Меркурий разворачивается, поэтому вы сегодня особенно дотошны. Убывающая Луна в Тельце поддерживает вашу любовь к порядку. Это отличный день для того, чтобы наконец закончить отчет, который вы откладывали месяц.
Стоит заняться: Систематизацией данных; сортировкой круп; разбором гардероба по системе; утренней пробежкой.
Не стоит: Критиковать коллег; покупать технику (она сломается); соглашаться на спонтанные поездки.
Финансовые сделки: 80% (Ваша осторожность и скрупулезность позволят заметить выгоду там, где другие ошибаются).Амурные похождения: 45% (Вы слишком рациональны, чтобы замечать флирт).Карьерные свершения: 70% (Идеально для аудита и наведения порядка в документации).Счастливый цвет: Оливковый. Счастливое блюдо: Рыбный пирог или кулебяка. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября).
Луна в Тельце создает напряжение в вашем финансовом секторе. Вам хочется дорогих вещей, но ретроградный Меркурий говорит, что качество будет низким. Отложите шопинг. День хорош для партнерства и совместного времяпрепровождения.
Стоит заняться: Консультациями с партнером по бизнесу; наведением красоты (маникюр, стрижка — удачны); прогулкой в парке.
Не стоит: Покупать ювелирные украшения; участвовать в чужих судебных тяжбах; сидеть на жесткой диете.
Финансовые сделки: 30% (Крупные покупки отменить, велик риск переплатить).Амурные похождения: 65% (Обаяние на высоте, но лучше провести вечер с уже знакомым человеком).Карьерные свершения: 55% (Удачно найти компромисс в переговорах, но не ставить жестких условий).Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Мясная нарезка и сыры. Врач рассказал, какая опасность угрожает тем, кто спит при свете.
СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября).
Глубинная энергия дня. Ретроградный Меркурий вскрывает тайны, а Луна в Тельце требует стабильности. Вы можете неожиданно узнать правду о финансах или о чувствах другого человека. Используйте это знание для себя, но не для мести.
Стоит заняться: Медитацией; погашением старых кредитов; глубоким изучением вопроса; общением с психологом.
Не стоит: Искать виноватых; вкладывать деньги в стартапы; выяснять отношения с применением силы.
Финансовые сделки: 45% (Хорошо погашать долги, плохо — рисковать).Амурные похождения: 80% (Страсть зашкаливает, но она разрушительна, если вы не в паре. Для близких — волшебный вечер).Карьерные свершения: 35% (Энергия уходит во внутренний мир, не в карьеру).Счастливый цвет: Бордовый. Счастливое блюдо: Харчо или острый суп. Врачи назвали идеальную позу для сна в период аномальной жары.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря).
Ваша тяга к путешествиям натыкается на запрет ретроградного Меркурия. Не покупайте билеты — опоздаете или потеряете багаж. Убывающая Луна в Тельце говорит о том, что лучшее приключение сегодня — это изучение философии или иностранного языка дома.
Стоит заняться: Чтением умных книг; наведением порядка в юридических документах; общением с иностранными коллегами (но только письменно).
Не стоит: Бронировать отели; менять резину на авто; рисковать здоровьем в спортзале.
Финансовые сделки: 25% (Абсолютное табу на валютные операции).Амурные похождения: 55% (Флирт с иностранцами приведет к недоразумению из-за языкового барьера).Карьерные свершения: 50% (Отличный день для защиты диссертации или презентации чужого опыта).Счастливый цвет: Фиолетовый. Счастливое блюдо: Плов с бараниной. Кризис 15-го года: почему мужчины, которые казались идеальными семьянинами, внезапно бросают всё и уходят в никуда.
КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января).
Это ваш день! Луна в Тельце (ваша стихия Земли) дарит вам невероятную продуктивность. Ретроградный Меркурий поможет вам перепроверить расчеты и найти ошибки в отчетах за прошлые периоды. Вы чувствуете твердую почву под ногами.
Стоит заняться: Инвестициями в недвижимость (проверьте все документы); посадкой растений; составлением плана на год; уборкой в гараже.
Не стоит: Лениться; пренебрегать завтраком; доверять обещаниям «на слово» — требуйте расписки.
Финансовые сделки: 90% (Один из лучших дней в году для крупных покупок и взятия ипотеки, если вы все перепроверили).Амурные похождения: 40% (Вы слишком заняты деньгами, чтобы замечать романтику).Карьерные свершения: 85% (Ваша надежность сейчас нужна как никогда).Счастливый цвет: Шоколадный. Счастливое блюдо: Фаршированный перец. Синдром «соседей по комнате»: как понять, что вы разлюбили друг друга, и можно ли это вылечить без развода.
ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля).
Ретроградный Меркурий бьет по вашему сектору дружбы. Сегодня возможны ссоры из-за недопонимания в чатах. Убывающая Луна в Тельце заставляет вас думать о безопасности. Лучше побыть в одиночестве или с семьей, чем в шумной компании.
Стоит заняться: Генеральной стиркой; разбором электронной почты (отписка от спама); творческим хобби; прогулкой перед сном.
Не стоит: Участвовать в групповых проектах; ссориться с друзьями из-за политики; выкладывать провокационные посты.
Финансовые сделки: 15% (Категорически нет. Путаница в реквизитах и скрытые комиссии гарантированы). Почему Водолей — это воздушный знак, а не водныйАмурные похождения: 35% (Вы кажетесь отстраненным и холодным).Карьерные свершения: 50% (Удачно автоматизировать рутинные процессы).Счастливый цвет: Электрик (ярко-синий).Счастливое блюдо: Овсяная каша с ягодами. Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского.
РЫБЫ (19 февраля — 20 марта).
Вы очень чувствительны к ретроградному Меркурию. Ваши интуитивные прозрения сегодня зашкаливают, но логика хромает. Убывающая Луна в Тельце пытается структурировать ваши мечты. Запишите свои идеи на бумагу, но не пытайтесь их сразу воплощать.
Стоит заняться: Художественным творчеством; медитацией на финансовый поток; посещением бассейна; сном.
Не стоит: Идти за продуктами голодным (накупите лишнего); подписывать акты выполненных работ; доверять первому встречному.
Финансовые сделки: 20% (Высокий риск быть обманутым из-за слишком доверчивого настроения).Амурные похождения: 90% (Невероятная романтика, но в реальности, а не в соцсетях. Свидание у воды — идеально).Карьерные свершения: 25% (Ваши идеи опередят время, начальство не поймет).Счастливый цвет: Мятный. Счастливое блюдо: Крем-брюле или любое молочное суфле. Почему великие индейские цивилизации не использовали колесо.
Какая Луна 9 июля 2026 года.
В этот день убывающая Луна в Тельце встречается с ретроградным Меркурием. Сейчас особенно актуально правило трех «П»: Перепроверь, Пересчитай, Перечитай. Проверяйте даже простые СМС-сообщения, прежде чем отправить. В документах дважды смотрите на даты и суммы.
Техника подождет: Не покупайте смартфоны, компьютеры и автомобили. Если что-то сломалось — есть высокая вероятность, что это «смертельно», а новое устройство окажется бракованным. Не начинайте новое: Бросать курить, бегать по утрам или учить английский с понедельника — провалится. Начните с «пересмотра старых привычек».Деньги любят тишину: Избегайте шумных финансовых афер и импульсивных трат. Сейчас лучшее время — копить, а не тратить. Убывающая Луна забирает энергию, в том числе и денежную. Еда: Отдавайте предпочтение простой, «землистой» пище (корнеплоды, тушеное мясо, крупы). Сложные экзотические блюда могут вызвать несварение. Ешьте медленно, наслаждаясь каждым куском — это успокаивает нервную систему. Общение: Отложите серьезные разговоры с руководителями и родственниками. Если конфликт назрел, скажите: «Мы вернемся к этому вопросу через неделю». Ретроградный Меркурий искажает смысл слов — вас обязательно не так поймут. Быт: Это идеальный день для того, чтобы выбросить старый хлам. Телец любит порядок и ощущение стабильности. Избавляясь от мусора физически, вы освобождаете место для новой энергии (которая придет, когда Меркурий станет прямым).
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