Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 июля 2026 года

Техника подождет: Не покупайте смартфоны, компьютеры и автомобили. Если что-то сломалось — есть высокая вероятность, что это «смертельно», а новое устройство окажется бракованным. Не начинайте новое: Бросать курить, бегать по утрам или учить английский с понедельника — провалится. Начните с «пересмотра старых привычек».Деньги любят тишину: Избегайте шумных финансовых афер и импульсивных трат. Сейчас лучшее время — копить, а не тратить. Убывающая Луна забирает энергию, в том числе и денежную. Еда: Отдавайте предпочтение простой, «землистой» пище (корнеплоды, тушеное мясо, крупы). Сложные экзотические блюда могут вызвать несварение. Ешьте медленно, наслаждаясь каждым куском — это успокаивает нервную систему. Общение: Отложите серьезные разговоры с руководителями и родственниками. Если конфликт назрел, скажите: «Мы вернемся к этому вопросу через неделю». Ретроградный Меркурий искажает смысл слов — вас обязательно не так поймут. Быт: Это идеальный день для того, чтобы выбросить старый хлам. Телец любит порядок и ощущение стабильности. Избавляясь от мусора физически, вы освобождаете место для новой энергии (которая придет, когда Меркурий станет прямым).