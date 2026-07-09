Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом

В современном мире, где личные границы часто стираются, а соблазнов становится все больше, вопрос верности остается одним из самых острых. Кто-то живет по принципу «один раз и навсегда», а для кого-то измена — это лишь способ развеять скуку или достичь корыстных целей. Астрология предлагает свой взгляд на эту проблему.
Содержание:
Какие знаки зодиака изменяют чаще всегоХолодные и расчетливые (Измена как стратегия) Эмоциональные разрушители (Измена как чувство) Серая зона: Кто делает это ради мести? Почти святыеВАЖНЕЙШЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ (ПРОЧИТАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
Какие знаки зодиака изменяют чаще всего.
Мы составили рейтинг низости по знакам зодиака, разделив их на тех, кто может изменить по велению сердца (или инстинктов), и тех, кто подходит к этому вопросу с холодным расчетом.
Холодные и расчетливые (Измена как стратегия).
Эти знаки не поддаются эмоциональному порыву. Если они идут на измену, то только взвесив все «за» и «против». Для них это не слабость, а инструмент. Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глаза.
1 место: Козерог (22.12 — 19.01).
Козероги — прагматики до мозга костей. Они редко изменяют «просто так». Для них измена — это чаще всего способ подняться по карьерной лестнице или заполучить финансово выгодную партию. Если Козерог изменяет, он делает это тихо, аккуратно и с нулевым риском быть пойманным. Угрызений совести нет, потому что в его голове это называется «инвестицией в будущее».
2 место: Дева (23.08 — 22.09).
Девы изменяют из-за перфекционизма. Если им кажется, что партнер «не дотягивает» до идеала, они начинают искать «более качественного» партнера на стороне. При этом Девы не бросают старую семью, пока не найдут новую, более удобную. Это измена по расчету: они ведут учет своих вложений в отношения и требуют максимальной отдачи.
3 место: Телец (20.04 — 20.05).
Тельцы любят комфорт и стабильность. Они изменяют редко, но если это происходит, то причина исключительно материальная или физиологическая. Им нужны яркие ощущения, но они не хотят терять насиженное место. Измена для Тельца — это «плюс к качеству жизни», а не разрушение семьи. Совесть молчит, так как Телец считает, что имеет право на «бонусы». Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
Эмоциональные разрушители (Измена как чувство).
Эти знаки не могут совладать с собой. Их ведет адреналин, страсть или желание доказать свою значимость. Они жалеют о содеянном, но… только до следующего раза.
1 место: Стрелец (22.11 — 21.12).
Это абсолютные чемпионы по количеству измен. Но делают они это не со зла. Стрельцы ищут идеал и новые горизонты. Их натура требует свободы, и любой штамп в паспорте для них — вызов. Они изменяют легко, без задней мысли, искренне веря, что это делает их счастливее. Угрызений совести практически нет, потому что для Стрельца измена — это не предательство, а просто «исследование мира».
2 место: Рыбы (19.02 — 20.03).
Рыбы изменяют от недостатка внимания и иллюзий. Им кажется, что новый партнер — это тот самый сказочный принц, который решит все их проблемы. Проблема в том, что Рыбы живут в мире грез, и когда иллюзии рассеиваются, они могут изменять снова. Совесть у них есть, но она быстро «заливается» новыми романтическими фантазиями.
3 место: Овен (21.03 — 19.04).
Овны импульсивны. Измена для них — это вспышка гнева или момент дикого влечения. У них нет плана, нет стратегии, есть только «хочу здесь и сейчас». Остыв, Овен может сильно жалеть о случившемся, но в момент измены он абсолютно бессовестен, потому что его ведет инстинкт победителя. Как понять, что муж изменяет: 5 верных признаков.
Серая зона: Кто делает это ради мести?
Скорпион (23.10 — 21.11) и Лев (23.07 — 22.08) — эти знаки изменяют крайне редко, но если это происходит, то только ради одного: чтобы причинить боль партнеру в ответ на его проступок. Для них измена — это оружие. У них совесть есть, но она блокируется жаждой справедливости (Лев) или желанием тотального контроля (Скорпион). Микровыражения лица: как за 10 секунд понять, что партнер врет вам о своей «прошлой жизни’Близнецы (21.05 — 20.06) и Водолей (20.01 — 18.02) — изменяют только от скуки. Им надоедает шаблонность. Однако они часто находят “друзей по переписке” или виртуальные связи, что тоже можно считать изменой духовной. Физической измены у них почти не бывает, так как они ценят свободу мыслей больше, чем тела. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
Почти святые.
Рак (21.06 — 22.07) — привязан к семье на генетическом уровне. Измена для Рака — это крах его «крепости». Если он изменяет, то это конец отношений, и совесть мучает его до конца жизни. Весы (23.09 — 22.10) — ненавидят конфликты. Они скорее останутся в несчастливых отношениях, чем создадут скандал изменой. Им важна гармония, поэтому измена для них — это последнее дело. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
ВАЖНЕЙШЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ (ПРОЧИТАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
Если вы прочитали этот текст и с негодованием поняли, что ваш партнер или вы сами не подходите под описание своего знака — не расстраивайтесь!
Астрология, которой мы пользуемся сегодня (знак по дате рождения), во многом утратила свою актуальность, так как была составлена более 2 тысяч лет назад. За это время Вселенная не стояла на месте.
За 2000 лет точка весеннего равноденствия сместилась почти на 30 градусов. Это значит, что Солнце в день вашего рождения сейчас находится совершенно в другом созвездии, чем было указано в древних таблицах.
Астрология никогда не отличалась точностью, поэтому не стоит вешать ярлыки на себя или любимого человека. Измена — это не проказы звезд, а выбор конкретного человека. Ориентируйтесь в первую очередь на поступки партнера, а не на то, что о его знаке зодиака пишут в интернете.
Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.