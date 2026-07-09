Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом

Скорпион (23.10 — 21.11) и Лев (23.07 — 22.08) — эти знаки изменяют крайне редко, но если это происходит, то только ради одного: чтобы причинить боль партнеру в ответ на его проступок. Для них измена — это оружие. У них совесть есть, но она блокируется жаждой справедливости (Лев) или желанием тотального контроля (Скорпион). Микровыражения лица: как за 10 секунд понять, что партнер врет вам о своей «прошлой жизни’Близнецы (21.05 — 20.06) и Водолей (20.01 — 18.02) — изменяют только от скуки. Им надоедает шаблонность. Однако они часто находят “друзей по переписке” или виртуальные связи, что тоже можно считать изменой духовной. Физической измены у них почти не бывает, так как они ценят свободу мыслей больше, чем тела. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.