Страстно красивые: Крид прокачает «Лужники», Эйфман — МАМТ

Выбор «Известий».
«Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», 12+
Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана празднует юбилей своего создателя гастролями в столице. С 14 июля по 2 августа на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко он представит избранные шедевры своего репертуара. Это, пожалуй, лучший момент для знакомства с работами маэстро.
Откроет программу пронзительная постановка «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Это второе погружение мастера в биографию и вселенную французского комедиографа. Работа приоткрывает закулисье его творческой жизни, чтобы показать, из какого сора интриг и терзаний рождались бессмертные комедии Мольера. Сам хореограф называет его наиболее близким для себя художником.
Следом покажут «Анну Каренину» по роману Льва Толстого, а одним из главных событий станет балет «Преступление и наказание». За философское прочтение произведения Достоевского спектакль был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Особенным его делает и то, что участие в нем примет сам Эйфман: в свой юбилей 22 июля он присоединится к зрителям.
После в программе комедийный хит «Эффект Пигмалиона», визитная карточка театра «Чайка. Балетная история». Финальный аккорд — за спектаклем «Роден, ее вечный идол» о гениальном французском ваятеле и его музе.
Фото: пресс-служба Театра балета Бориса ЭйфманаБорис ЭйфманМузыка.
Егор Крид в «Лужниках», 16+
После прошлогоднего аншлага в «Лужниках», собравшего больше 80 тыс. зрителей, Егор Крид возвращается на арену. За последние годы он еще дальше ушел от образа подросткового поп-идола, а сразу два стадионных шоу показывают, как меняется масштаб артиста. О новой программе известно немного, но прошлый опыт дает простор для воображения и ставит высокую планку: тогда были эффектная сценография, неожиданные дуэты — в том числе с Михаилом Шуфутинским — и провокационные эпизоды, которые обсуждали далеко за пределами музыкальной индустрии. Всё это делает предстоящие шоу одними из самых ожидаемых поп-событий лета.
10 и 11 июля, БСА «Лужники».
Фото: пресс-служба БСА «Лужники».
Концерт при свечах «Истории любви», 6+
Lumisfera представит премьеру сезона — вечер музыки о любви в свете 8 тыс. свечей. В программе — арии из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр‑Дам де Пари», а также произведения Эндрю Ллойда Уэббера, Антонио Вивальди, Макса Рихтера, Сергея Прокофьева. На сцене — звезды музыкального театра Иван Ожогин и Наталия Быстрова с оркестром Lumisfera под управлением Павла Гогадзе.
14 июля, «Зеленый театр» ВДНХ.
Фото: пресс-служба «Зеленого театра» ВДНХ.
«МУРАКАМИ: Классное время 2», 16+
Рок-группа «Мураками» не боится экспериментов: в ее творчестве есть место и лирике, и тяжелым рок-манифестам. В этом году коллектив выпустил 13‑й альбом «Невеста хочет домой» и презентовал третью книгу стихов солистки Диляры Вагаповой. Команда продолжает традицию летних шоу на столичных площадках, и теперь новый материал прозвучит вживую.
11 июля, клуб Gipsy.
Фото: PR-служба «Мураками».
«Земля маршрутов». Владимир Горлинский, 12+
Новая культурная институция в Москве — «Тон-центр» около Ленинградского вокзала — открылась пространственной композицией «Земля маршрутов», написанной Владимиром Горлинским специально для этого здания и с учетом особенностей его архитектуры — бывшего кругового депо.
16 музыкантов, три вокалистки, арсенал авторских инструментов — от деревянных щелевых барабанов до больших металлических пластин, кожаные этнические барабаны разных культур и само пространство соединяются в единое произведение. Полифоническое звучание голосов отсылает к средневековым песнопениям, народным европейским, ближневосточным, азиатским источникам.
10 июля, Амфитеатр «Тон-центра».
Фото: пресс-служба Амфитеатра «Тон-центра’Что смотреть.
«Трасса “Море — море”, 16+
Дерзкий роуд‑муви приглашает отправиться в путешествие по маршруту от Петербурга до Сочи, где за каждым поворотом — проверка на прочность. В центре истории — фотограф Тема (Арам Вардеванян): дерзкий, упрямый, не готовый смириться с тем, что его любимая Саша (Юлия Франц) выходит замуж за другого. И он садится за руль красного кабриолета, чтобы сорвать эту свадьбу. В «Трассе “Море — море” актер Арам Вардеванян развивает тему авантюризма, начатую в роли Оси Задунайского в трилогии “Бендер”, где его отца Остапа играл Сергей Безруков.
С 9 июля в кино.
Фото: СТВ.
I Международный фестиваль «Сделано женщинами», 18+
Киноцентр «КАРО 11 Октябрь» представит женский взгляд на кино. В программе покажут восемь ярких картин из России, Испании, Франции, Индии и других стран. Фильмом открытия станет документальная лента «Лариса» Элема Климова о легендарной Ларисе Шепитько, а закроет программу французская мелодрама «Между небом и землей» — дебют лауреата «Сезара» Алис Виаль. Помимо кинопоказов гостей ждут встречи с авторами, дискуссии о будущем индустрии и профессиональный диалог на стыке культур.
С 8 по 12 июля, киноцентр «КАРО 11 Октябрь».
Фото: пресс-служба «КАРО 11 Октябрь’Выставки.
«Бесконечное новое», 16+
Сразу 15 экспозиций в арт‑пространстве «КУБ» — это не просто показ работ, а диалог с эпохой: здесь размышляют о новизне в эру нейросетей, ищут гармонию среди городского шума и пытаются понять, как вообще сегодня можно по‑настоящему отдохнуть. В большом зале галерея MSCA открывает экспозицию работ выпускников курса «Современное искусство». PA Gallery делает масштабный ход — персональную выставку Олега Хвостова «Конструктор рая». А в Joy Gallery ждет поэтичный оммаж «Голубой розе» — выставка «Что мне делать с тайной луной?», названная по строке стихотворения Зинаиды Гиппиус.
С 11 июля по 9 августа, «КУБ».
Фото: пресс-служба «КУБ’Фестивали.
«Фолково» в «Сокольниках», 0+
Парк превратится в живую лабораторию русского фольклора. В программе — мастер‑классы, арт‑объекты, интерактивные зоны и, главное, концертная программа, где народные мотивы звучат в современных аранжировках. На одной сцене встретятся этно‑коллективы и популярные исполнители, соединяя многоголосие с электроникой и раскрывая фольклор как живой, меняющийся язык культуры. Кульминацией вечера станет выступление хедлайнера фестиваля — Татьяны Куртуковой.
11 июля, парк «Сокольники».
Фото: пресс-служба парка «Сокольники».
«Дачное Царицыно», 0+
Зеленый партер у Черногрязских ворот в «Царицыно» примет фестиваль, который в этом году раскрывает тему «Соседи» через 150 событий. Неделя в музее-заповеднике будет насыщенной. Гости смогут побывать на спектаклях и присоединиться к цирковому променаду. Любителей рукоделий ждут мастерские, а детей и родителей — настольные игры. На летней сцене выступят Мариам Мерабова, группа «Ткани» и зажигательные музыканты из Колумбии.
С 10 по 19 июля, музей‑заповедник «Царицыно».
Фото: пресс-служба музея‑заповедника «Царицыно».