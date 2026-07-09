Страстно красивые: Крид прокачает «Лужники», Эйфман — МАМТ

После прошлогоднего аншлага в «Лужниках», собравшего больше 80 тыс. зрителей, Егор Крид возвращается на арену. За последние годы он еще дальше ушел от образа подросткового поп-идола, а сразу два стадионных шоу показывают, как меняется масштаб артиста. О новой программе известно немного, но прошлый опыт дает простор для воображения и ставит высокую планку: тогда были эффектная сценография, неожиданные дуэты — в том числе с Михаилом Шуфутинским — и провокационные эпизоды, которые обсуждали далеко за пределами музыкальной индустрии. Всё это делает предстоящие шоу одними из самых ожидаемых поп-событий лета.