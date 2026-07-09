Призрачно всё: ретроспектива Борисова-Мусатова полна миражами

Впрочем, и время суток, и даже сезоны у Борисова-Мусатова условны. Вместо снежной зимы и знойного лета — ранняя осень, но только без буйства красок и с разлитым в самой атмосфере предчувствием увядания, светлого прощания. Кульминацией творчества художника стали первые годы XX века — предгрозовое время. Он застал революцию 1905 года, уйдя из жизни буквально через несколько месяцев после ее окончания. Однако мы не найдем у него эха социальных катастроф. Напротив, всё его искусство — своего рода убежище от внешних невзгод: и для зрителя, и для самого автора.