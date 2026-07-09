Хирург Умнов рассказал, какие ягоды лучше не срывать на природе

Употребление случайных лесных ягод в средней полосе России может привести к тяжелым отравлениям и даже параличу. Об этом старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Хирург предупредил, что некоторые токсичные плоды выглядят съедобными и обладают сладким вкусом, из-за чего их часто поедают дети. К наиболее опасным видам он отнес вороний глаз, который легко спутать с черникой, а также белладонну, напоминающую вишню, и паслен сладко-горький, похожий на мелкие помидоры.
Специалист также выделил растения с красными плодами, которые неопытные сборщики могут перепутать с полезной смородиной или облепихой. В этот перечень вошли волчеягодник обыкновенный с ядовитыми соединениями, лесная жимолость с сапонинами и ландыш майский, содержащий опасные сердечные гликозиды.
Эксперт обратил внимание на токсичность воронца колосистого и воронца красноплодного, все части которых содержат ядовитые алкалоиды и имеют резкий неприятный запах. Кроме того, он упомянул крушину ломкую, растущую в пазухах листьев, и травянистую бузину, черные плоды которой крайне опасны в незрелом виде.
Врач подчеркнул, что всего в средней полосе произрастает девять подобных ядовитых видов, которые необходимо обходить стороной. Он настоятельно рекомендовал не собирать незнакомые плоды в лесу, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем и тяжелых поражений нервной системы.
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