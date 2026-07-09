Хирург Умнов рассказал, какие ягоды лучше не срывать на природе

Хирург предупредил, что некоторые токсичные плоды выглядят съедобными и обладают сладким вкусом, из-за чего их часто поедают дети. К наиболее опасным видам он отнес вороний глаз, который легко спутать с черникой, а также белладонну, напоминающую вишню, и паслен сладко-горький, похожий на мелкие помидоры.