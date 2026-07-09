В правительстве Сербии заявили, что страна останется для россиян безвизовой

«Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны, — сказал он. — Без виз, прямыми рейсами из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Казани, на недавно открытом прямом рейсе Белград — Нижний Новгород, из Сочи тоже можно летать в Белград».