В правительстве Сербии заявили, что страна останется для россиян безвизовой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сербия сохранит безвизовый режим для российских граждан. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС на полях XVI выставки «Иннопром».
«Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны, — сказал он. — Без виз, прямыми рейсами из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Казани, на недавно открытом прямом рейсе Белград — Нижний Новгород, из Сочи тоже можно летать в Белград».
Министр сербского правительства подчеркнул, что «сербы очень любят российских туристов». «Ваши туристы только за первое полугодие 2026 года вышли на первое место и по количеству посещений Сербии, — отметил он. — Так что никаких визовых ограничений не будет».
Сербия, по словам Поповича, наоборот, ждет еще больше российских туристов. «Белград, Нови Сад, Ниш, наши монастыри известны на весь православный мир, у нас очень живописные озера, реки, горы. И главное — встречают вас с любовью. Чувствуйте себя в Сербии как дома. Добро пожаловать!» — заключил он.
Полный текст интервью будет опубликован в 7:30 мск.