Календарь на 9 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В этот день отправлялись в лес за урожаем, готовили сладкие блюда и заготовки на зиму. Собирали не только ягоды, но и листья земляники — их заваривали как чай и заготавливали впрок. Существовало поверье: если положить листья земляники в карман, любой человек охотно даст деньги в долг, а беременные женщины, носившие такие листья при себе, легко рожали.