Снова в суде: Дуров провел шесть часов на допросе в Париже

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду вновь был вызван на допрос во французский суд, сообщают информагентства AFP и TF1. Это уже четвертый допрос бизнесмена с момента предъявления обвинений в 2024 году.
Утром около 10:00 Дуров прибыл в здание суда в Париже. Журналисты отметили, что он был одет в черные брюки, черную толстовку и черные кроссовки. Беседа со следственными судьями продолжалась более шести часов.
В заявлении адвокатов предпринимателя Кристофа Ингрейна, Робина Бинсара и Гийома Мартина указано, что, несмотря на почти два года с момента официальных обвинений, следствию не удалось предоставить доказательств, подтверждающих вину их клиента.
Дуров был задержан французской полицией 24 августа 2024 года в аэропорту Ле-Бурже сразу после прилета из Азербайджана. Через четыре дня суд начал официальное расследование и предъявил ему обвинения по нескольким пунктам. Подробности нынешнего допроса не раскрываются.
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